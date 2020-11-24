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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Смольный отчитался о снижении безработицы. Количество безработных в 2,5 раза выше, чем год назад

На 24 ноября в статусе безработных в Петербурге находятся 103,9 тысячи человек, что на 3,9 тысячи меньше, чем в сентябре. Такие цифры опубликовала 24 ноября пресс-служба Смольного по итогам совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства. «Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, численность безработных пошла на снижение», — говорится в сообщении.

Между тем на конец 2019 года в Петербурге было зарегистрировано 42,2 тысячи, то есть в 2,5 раза меньше, чем сейчас.

Накануне Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые создали временные рабочие места для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Эта мера входит в третий пакет поддержки бизнеса.

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Комментарии (6)

victor_k
c6егл0в - чудак на другую букву.
Piter Russo
Умножай на три. Скрытая безработица никуда не делась...
2356897676
Смертность растёт, безработица снижается... Вроде сходится всё.
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