Смольный отчитался о снижении безработицы. Количество безработных в 2,5 раза выше, чем год назад

На 24 ноября в статусе безработных в Петербурге находятся 103,9 тысячи человек, что на 3,9 тысячи меньше, чем в сентябре. Такие цифры опубликовала 24 ноября пресс-служба Смольного по итогам совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства. «Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, численность безработных пошла на снижение», — говорится в сообщении.



Между тем на конец 2019 года в Петербурге было зарегистрировано 42,2 тысячи, то есть в 2,5 раза меньше, чем сейчас.

Накануне Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые создали временные рабочие места для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Эта мера входит в третий пакет поддержки бизнеса.