Средняя зарплата в России подросла на 3,3%, а безработица в октябре осталась на прежнем уровне

Средняя зарплата россиянина в сентябре 2020 года выросла на 3,3% по отношению к августу и составила 49,3 тыс. рублей. Такие данные 20 ноября приводит Росстат.



По сравнению с сентябрем прошлого года номинальная среднемесячная зарплата в России увеличилась на 6%, а реальная — на 2,2%.

Суммарная просроченная задолженность по зарплате на 1 ноября 2020 года, по данным Росстата, составила 1,8 млрд рублей и по сравнению с 1 октября увеличилась на 42 млн рублей (+2,3%). 49% этой суммы, или 917 млн рублей, приходятся на долги, образовавшиеся в 2020 году.