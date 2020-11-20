Средняя зарплата в России подросла на 3,3%, а безработица в октябре осталась на прежнем уровне

Средняя зарплата россиянина в сентябре 2020 года выросла на 3,3% по отношению к августу и составила 49,3 тыс. рублей. Такие данные 20 ноября приводит Росстат.
По сравнению с сентябрем прошлого года номинальная среднемесячная зарплата в России увеличилась на 6%, а реальная — на 2,2%.
Суммарная просроченная задолженность по зарплате на 1 ноября 2020 года, по данным Росстата, составила 1,8 млрд рублей и по сравнению с 1 октября увеличилась на 42 млн рублей (+2,3%). 49% этой суммы, или 917 млн рублей, приходятся на долги, образовавшиеся в 2020 году.
При этом безработица в октябре 2020 года составила 6,3%, сообщает статистическое ведомство. По предварительным данным Роструда, за месяц в качестве безработных зарегистрировались 3,5 млн россиян, 1,7 млн из них получали пособие по безработице. На данный момент безработными считаются 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше.
За первые 10 месяцев 2020 года Росстат зафиксировал две забастовки с участием 85 человек.
В конце сентября президент Владимир Путин заявил, что безработица в стране превышает 6%, доходы граждан во время пандемии снизились на 11%, а расходы — выросли на 20%. При этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пик безработицы страна прошла в сентябре. Тогда на учете в центрах занятости состояли 3,7 млн человек.