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12.10.2020 13:51
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Минтруд: Пик безработицы в России пришелся на сентябрь

Глава Минтруда рассказал, что, по данным ведомства, больше всего безработных в России за 2020 год было зарегистрировано в сентябре. Слова министра Антона Котякова приводит 12 октября ТАСС.

«У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости [зарегистрировано] 3,6 млн человек», — сказал он.

Владимир Путин в сентябре этого года заявил, что не в последнюю очередь из-за коронавируса уровень безработицы в России составил 6%. В Петербурге он и того выше. За время пандемии безработных в городе стало в 8 раз больше. По словам директора Центра занятости населения Петербурга Юлии Гороховой, число официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге за это время выросло с 14 тысяч до 108 тысяч человек.

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