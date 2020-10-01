Безработных в Петербурге за время пандемии стало почти в восемь раз больше

Как сообщает 1 октября РБК , по словам директора Центра занятости населения Петербурга Юлии Гороховой, с начала года в городе признан безработным 133 701 человек, а за время пандемии — 123 224, то есть почти 94% от общего числа. Наибольший рост безработных зафиксирован в мае — июне, тогда каждую неделю на учёт ставили 3–4 тысячи человек, а иногда до 20 тысяч человек в неделю.

С начала пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге выросло с 14 тысяч до 108 тысяч человек.

58% людей, признанных официально безработными после 1 апреля, не имели официальной работы и до 1 марта. «Встать на учет их побудили как увеличение минимального размера пособия по безработице и другие доплаты и меры поддержки, которые дает статус безработного, так и сокращение возможностей для заработка без официального трудоустройства, который был распространен в основном в торговле, общепите и сфере услуг, а также для частных подработок», — пояснили в Центре занятости населения Петербурга.

Массовых сокращений, по словам Юлии Гороховой, в Петербурге не было. Многие компании не увольняли людей, а или переводили на простой, или сокращали часы работы.

В ведомстве надеются, что в ближайшее время число безработных начнёт сокращаться. С середины августа рост существенно замедлился — до 500–600 человек в неделю. Некоторые уже нашли работу. На 29 сентября на учете в Службе занятости населения состояло 108 015 безработных. С начала 2020 года с помощью центра работу нашли более 50 тысяч человек, а всего за сентябрь — 10 433. Сейчас трудоустраивается около 2–3 тысяч человек в неделю, что сравнимо с уровнем трудоустройства до пандемии. Наиболее востребованные специальности — водители, инженеры-технологи, врачи, программисты, шеф-повара, полицейские, юристы, бухгалтеры, экономисты, учителя, фармацевты.