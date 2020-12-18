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«Хочется надеяться». Лисовец опроверг своего зама: Петербург всё-таки выходит на плато

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Петербург выходит на плато. Утром его заместитель Андрей Сарана говорил обратное — что это не число новых заболевших зависло на отметке 3700, а лаборатории не справляются с обработкой большего числа тестов в день.

«Лаборатории не вышли на свой максимум. Мы выполняли 2–3 недели назад, когда цифры регистрировались меньше, чем сейчас, то же количество тестов. Поэтому я не связываю с качеством работы нашей лабораторной службы фиксируемое число ежедневно заболевших. Хочется надеяться, что мы можем вести речь о том, что город выходит на некое плато. Но время покажет. Пока по уровню госпитализации по сравнению с предыдущей неделей рост госпитализируемых взрослых пациентов продолжается», — отметил Лисовец 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, плато может быть для каждого показателя и госпитализации, и вновь выявленных заболевших. Хотя число госпитализированных не стоит на месте и, по его оценке, растет от недели к неделе на 4–5%. Но и это неплохо, ведь в конце октября — ноябре отмечали рост госпитализаций на 15–20% от недели к неделе. Поэтому, по его словам, можно говорить, что «рост замедлился, это как минимум».

Утром Сарана говорил, что эпидситуация в Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. И никакого плато нет.

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