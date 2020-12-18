«Хочется надеяться». Лисовец опроверг своего зама: Петербург всё-таки выходит на плато

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Петербург выходит на плато. Утром его заместитель Андрей Сарана говорил обратное — что это не число новых заболевших зависло на отметке 3700, а лаборатории не справляются с обработкой большего числа тестов в день.

«Лаборатории не вышли на свой максимум. Мы выполняли 2–3 недели назад, когда цифры регистрировались меньше, чем сейчас, то же количество тестов. Поэтому я не связываю с качеством работы нашей лабораторной службы фиксируемое число ежедневно заболевших. Хочется надеяться, что мы можем вести речь о том, что город выходит на некое плато. Но время покажет. Пока по уровню госпитализации по сравнению с предыдущей неделей рост госпитализируемых взрослых пациентов продолжается», — отметил Лисовец 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».