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Смольный: Эпидситуация в Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остаётся напряжённой. Такую оценку дал 18 декабря в ходе пресс-брифинга заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Стационары работают на пределе возможностей», — отметил он.

За последние сутки, по словам чиновника, было госпитализировано 979 человек со средней и тяжелой формой заболевания. Сейчас свободно 982 койки, или 4 % от общего количества.

За последнюю неделю общее число госпитализаций увеличилось на 7 %. «Продолжаем подниматься вверх по кривой госпитализаций, но есть плато по выявлениям», — сказал он.

За последние сутки в Петербурге, напомним, зарегистрировано 3757 новых случаев заболевания COVID-19 и 84 смерти.

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Комментарии (7)

Валерий Буторин
Как долго чиновники Смольного будут скрывать истинную ситуацию с количеством больных коронавирусом в Питере! Сегодня они аж прям сказочники. Но вот скоро Новый год и все тайное станет явным.. Госпитализировать то тысячи заболевших придется куда то...
2 ударная
Истинная картина будет по итогам года в ЗАГС- ах!
260657101
Плато по выявлениям зависит от количества тестов, если вы будете делать меньше тестов , а заболеваемость расти, то фактически количество выявленных будет такое же, то что у вас растет количество госпитализаций , как раз это и подтверждает. Пандемия развивается по законам больших чисел, и количество больных которым требуется госпитализация прямо зависит от количество фактически больных, то же самое как и количество избыточных смертей которое публикует Росстат, показывает истинную картину как была заболеваемость на самом деле , а не вот это вот все ваши цифры.
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