Смольный: Эпидситуация в Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остаётся напряжённой. Такую оценку дал 18 декабря в ходе пресс-брифинга заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Стационары работают на пределе возможностей», — отметил он.

За последние сутки, по словам чиновника, было госпитализировано 979 человек со средней и тяжелой формой заболевания. Сейчас свободно 982 койки, или 4 % от общего количества.