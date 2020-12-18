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Ежедневная смертность от коронавируса в России и Петербурге балансирует на грани нового рекорда

611 смертей за последние сутки признаны ковидными в России. Из них 84 — в Петербурге. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба, опубликованные 18 декабря.

Обе цифры очень близки к максимальным показателям. Предыдущий рекорд по суточной смертности в России был зафиксирован 11 декабря (613 летальных случаев), в Петербурге — 8 декабря (86 умерших).

Всего с начала пандемии в стране жертвами COVID-19 признали 49 762 человека, в Северной столице — 6 692 человека.

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Комментарии (1)

USSR_forever
зашёл на Яндекс Статистику - в общем за последние 3 недели (21 день) потеряли 11204 человек.... согласно официальным данным.... 11К человек меньше чем за месяц... у нас война что ли?
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