Ежедневная смертность от коронавируса в России и Петербурге балансирует на грани нового рекорда

611 смертей за последние сутки признаны ковидными в России. Из них 84 — в Петербурге. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба, опубликованные 18 декабря.



Обе цифры очень близки к максимальным показателям. Предыдущий рекорд по суточной смертности в России был зафиксирован 11 декабря (613 летальных случаев), в Петербурге — 8 декабря (86 умерших).

Всего с начала пандемии в стране жертвами COVID-19 признали 49 762 человека, в Северной столице — 6 692 человека.