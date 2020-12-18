FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. Резкого роста нет

Коронавирусная статистика в Петербурге замерла у одной отметки. Если накануне в городе было 3763 новых случая, то к сегодняшнему дню их 3757, сообщает 18 декабря оперативный штаб.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 28 552 новых случая COVID-19 (против 28 214 днем ранее). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 40 636 обследованных на коронавирус за день. Под медицинским наблюдением остаются 1825 горожан. Всего заболевших в городе уже 193 300.

С начала пандемии в России выявили 2 791 220 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают Бразилия (7,1 миллиона), Индия (почти 10 миллионов) и США (17,2 миллиона). Всего в мире зафиксировали уже почти 75 миллионов заболевших.

Большинство заразившихся коронавирусом в России (2 228 633) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 49 762.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Мужской Взгляд
Статистика как разбитнАя дефка, что прикажут, то и делает. Всё очень просто, в городе не хватает тестов. Сколько есть, столько и выявляют. Многие вообще не обращаются, болеют дома без регистрации и бюллетеня.
Al20
Главное что число тестов постоянно меняется, а заболевших замерло уже третью неделю на одной отметке.
Я рисую, я тебя рисую сидя у окна.
VF812
Статистика дело такое - хочу считаю, хочу плюшки ем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний