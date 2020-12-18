Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. Резкого роста нет

Коронавирусная статистика в Петербурге замерла у одной отметки. Если накануне в городе было 3763 новых случая, то к сегодняшнему дню их 3757, сообщает 18 декабря оперативный штаб.

Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 28 552 новых случая COVID-19 (против 28 214 днем ранее). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 40 636 обследованных на коронавирус за день. Под медицинским наблюдением остаются 1825 горожан. Всего заболевших в городе уже 193 300.