Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. Резкого роста нет

Коронавирусная статистика в Петербурге замерла у одной отметки. Если накануне в городе было 3763 новых случая, то к сегодняшнему дню их 3757, сообщает 18 декабря оперативный штаб.
Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 28 552 новых случая COVID-19 (против 28 214 днем ранее). Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 40 636 обследованных на коронавирус за день. Под медицинским наблюдением остаются 1825 горожан. Всего заболевших в городе уже 193 300.
С начала пандемии в России выявили 2 791 220 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают Бразилия (7,1 миллиона), Индия (почти 10 миллионов) и США (17,2 миллиона). Всего в мире зафиксировали уже почти 75 миллионов заболевших.
Большинство заразившихся коронавирусом в России (2 228 633) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 49 762.