В Петербурге больше заболевших COVID-19, чем накануне, но не рекорд

Прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки зафиксирован и в Петербурге, и в России, сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с инфекцией.
Он небольшой: в Петербурге 3771 новый случай против 3768 накануне. Это не рекорд: так, 11 декабря сообщалось о 3779 новых заболевших.
Случаи COVID-19 за сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего насчитали 27 328 новых заразившихся (против 28 080 накануне). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5874. Петербург держится на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 26 950 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2102 горожанина. Общее число заболевших в городе составляет 178 257.
С начала пандемии в России выявили 2 681 256 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (6,9 миллиона), Индия (около 9,9 миллиона) и США (16,3 миллиона). Всего в мире зафиксировали 72 миллиона заболевших.
При этом большинство заразившихся россиян (2 124 797) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 47 391.