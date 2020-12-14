В Петербурге больше заболевших COVID-19, чем накануне, но не рекорд

Прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки зафиксирован и в Петербурге, и в России, сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с инфекцией.

Он небольшой: в Петербурге 3771 новый случай против 3768 накануне. Это не рекорд: так, 11 декабря сообщалось о 3779 новых заболевших.

Случаи COVID-19 за сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего насчитали 27 328 новых заразившихся (против 28 080 накануне). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5874. Петербург держится на второй строчке.