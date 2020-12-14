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В Петербурге больше заболевших COVID-19, чем накануне, но не рекорд

Прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки зафиксирован и в Петербурге, и в России, сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с инфекцией.

Он небольшой: в Петербурге 3771 новый случай против 3768 накануне. Это не рекорд: так, 11 декабря сообщалось о 3779 новых заболевших.

Случаи COVID-19 за сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего насчитали 27 328 новых заразившихся (против 28 080 накануне). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5874. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 26 950 обследованных на коронавирус за сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2102 горожанина. Общее число заболевших в городе составляет 178 257.

С начала пандемии в России выявили 2 681 256 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (6,9 миллиона), Индия (около 9,9 миллиона) и США (16,3 миллиона). Всего в мире зафиксировали 72 миллиона заболевших.

При этом большинство заразившихся россиян (2 124 797) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 47 391.

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Комментарии (9)

264533341
Что за бред со статистикой - количество тестов колеблется от 25000 до 40000, а прирост всегда в пределах 3700. Хочется верить, что это плато, но выглядит подозрительно
264524811
Не, не большой, всего то 3771),вы вообще в своём уме? Это катастрофа!!! Пипец, о чем вообще люди думают, когда такое пишут? Позор меру и правительству, за такое количество щаращившихся и умерших! При Сталине перестреля ли бы всех!
264533271
А оперштабу самому не смешно от такой статистики?
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