В Смольном поспорили с Роспотребнадзором и не заметили выхода на плато по коронавирусу в Петербурге

В Смольном не заметили выхода на плато по коронавирусу, о котором накануне сообщила глава петербургского Роспотребнадзора. Об этом заявил первый заместитель главы комитета здравоохранения Андрей Сарана в эфире телеканала 78.



Он пояснил, что позиция Роспотребнадзора основывается на тестах — выявляют в последнее время примерно по 3,7 тыс. случаев ежедневно.



«Мы смотрим и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и тяжёлых, и ежедневные поступления, и предыдущие недели. Если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост — мы поставили рекорд: свыше 6 тыс. госпитализированных. В эту неделю мы видим рост, если сравнивать с предыдущей неделей, около 0,7%», - заявил Сарана.

