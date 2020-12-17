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В Смольном поспорили с Роспотребнадзором и не заметили выхода на плато по коронавирусу в Петербурге

В Смольном не заметили выхода на плато по коронавирусу, о котором накануне сообщила глава петербургского Роспотребнадзора. Об этом заявил первый заместитель главы комитета здравоохранения Андрей Сарана в эфире телеканала 78.

Он пояснил, что позиция Роспотребнадзора основывается на тестах — выявляют в последнее время примерно по 3,7 тыс. случаев ежедневно.

«Мы смотрим и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и тяжёлых, и ежедневные поступления, и предыдущие недели. Если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост — мы поставили рекорд: свыше 6 тыс. госпитализированных. В эту неделю мы видим рост, если сравнивать с предыдущей неделей, около 0,7%», - заявил Сарана.

Отметим, когда глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова говорила о плато по коронавирусу, она уточняла, что сохраняется множество проблем — в частности, не хватает коек.

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Комментарии (2)

Ааааааа
Мы все-таки вышли на плато, потому что платные клиники теперь не делают тесты людям с признаками ОРВИ, ссылаясь на какое-то мифическое распоряжение. На рецепшен говорят, что при малейшем насморке за ковидными тестами надо обращаться в государственные поликлиники, в которых направления на тесты и раньше давать не хотели
Piter Russo
Основная проблема отсутствие продуманных действий влияющих на эпедимическую ситуацию и искусственно сдерживаемая статистика результатов тестирования.
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