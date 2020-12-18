FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Комздрав: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге перестала расти из-за нехватки ПЦР-лабораторий

Плато по новым случаям заболеваемости коронавирусом, на которое в последние недели вышел Петербург, объясняется исчерпанием пропускной способности лабораторий. Об этом 18 декабря в ходе пресс-брифинга рассказал заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Сегодня максимум, который может выявляться, 47 тысяч [тестов в сутки] у 50 лабораторий. При наращивании количества лабораторий и тестов в них эта цифра, 3700 (среднее число новых случаев заболеваний в сутки. — Прим. ред.) будет ползти вверх. Средний уровень выявляемости как раз такой и зафиксировался. У нас же рост продолжается, мы продолжаем госпитализировать пациентов», — сказал он.

Ранее о том, что Петербург «абсолютно точно» вышел на коронавирусное плато, сообщила глава Петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова. В комздраве видят рост госпитализаций на 7% за неделю.

По словам Андрея Сараны, в среднем по городу лаборатории обрабатывают ПЦР-тесты за 39 часов. Он не исключил, что где-то срок может достигать недели, но в других лабораториях анализ делают день в день. Но иногда результаты могут зависнуть в поликлинике. «Может пролежать 1–2 дня в поликлинике, до того как получит пациент», — сообщил замглавы комздрава. Для ускорения информирования Смольный запустит смс-оповещение о результатах теста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Sergik7
Одни отмазки
Piter Russo
Опоздали опять на два месяца. Догаваривайтесь с хеликсом и гемотестом и другими о тестировании на ковид по омс, раз мощностей лабораторий не хватает государственных.
Анна Гаврилова
Ну что то подобное умные люди и подозревали. Вообще хорошая идея. Не выявлять болезни и считать что их нету. так можно не только про болезни. а?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний