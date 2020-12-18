Комздрав: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге перестала расти из-за нехватки ПЦР-лабораторий

Плато по новым случаям заболеваемости коронавирусом, на которое в последние недели вышел Петербург, объясняется исчерпанием пропускной способности лабораторий. Об этом 18 декабря в ходе пресс-брифинга рассказал заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Сегодня максимум, который может выявляться, 47 тысяч [тестов в сутки] у 50 лабораторий. При наращивании количества лабораторий и тестов в них эта цифра, 3700 (среднее число новых случаев заболеваний в сутки. — Прим. ред.) будет ползти вверх. Средний уровень выявляемости как раз такой и зафиксировался. У нас же рост продолжается, мы продолжаем госпитализировать пациентов», — сказал он.