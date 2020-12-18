Комздрав: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге перестала расти из-за нехватки ПЦР-лабораторий

Плато по новым случаям заболеваемости коронавирусом, на которое в последние недели вышел Петербург, объясняется исчерпанием пропускной способности лабораторий. Об этом 18 декабря в ходе пресс-брифинга рассказал заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Сегодня максимум, который может выявляться, 47 тысяч [тестов в сутки] у 50 лабораторий. При наращивании количества лабораторий и тестов в них эта цифра, 3700 (среднее число новых случаев заболеваний в сутки. — Прим. ред.) будет ползти вверх. Средний уровень выявляемости как раз такой и зафиксировался. У нас же рост продолжается, мы продолжаем госпитализировать пациентов», — сказал он.
Ранее о том, что Петербург «абсолютно точно» вышел на коронавирусное плато, сообщила глава Петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова. В комздраве видят рост госпитализаций на 7% за неделю.
По словам Андрея Сараны, в среднем по городу лаборатории обрабатывают ПЦР-тесты за 39 часов. Он не исключил, что где-то срок может достигать недели, но в других лабораториях анализ делают день в день. Но иногда результаты могут зависнуть в поликлинике. «Может пролежать 1–2 дня в поликлинике, до того как получит пациент», — сообщил замглавы комздрава. Для ускорения информирования Смольный запустит смс-оповещение о результатах теста.