В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака» в среду, 16 декабря, на «Газпром Арене». Петербургский клуб выиграл со счетом 3:1.
Ракицкий в касание бахнул по воротам Максименко. И попал так попал 💣— Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020
2:1 «Зенит» ведет, но время еще есть:https://t.co/BibTtdO37E pic.twitter.com/Og1gepYEHH
Первым отличился форвард «Зенита» Сердар Азмун на 8-й минуте. На 22-й минуте защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен срезал матч в свои же ворота, позволив гостям сравнять. Другой защитник петербуржцев Ярослав Ракицкий на 73-й минуте вновь вывел свою команду вперед. Окончательный счет установил Артем Дзюба на 93-й минуте.
Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от идущего вторым «Спартака» на шесть очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут уже после зимней паузы 20 февраля против тульского «Арсенала».
Напомним, что игра «Зенит» - «Спартак» началась с драки между фанатами двух команд, хотя встреча должна была проходить при пустых трибунах. РПЛ потребовала объяснений от петербургского клуба.