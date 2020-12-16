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«Зенит» обыграл «Спартак» в Петербурге. Драка фанатов не помешала уйти на зимний перерыв лидером чемпионата

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака» в среду, 16 декабря, на «Газпром Арене». Петербургский клуб выиграл со счетом 3:1.

Первым отличился форвард «Зенита» Сердар Азмун на 8-й минуте. На 22-й минуте защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен срезал матч в свои же ворота, позволив гостям сравнять. Другой защитник петербуржцев Ярослав Ракицкий на 73-й минуте вновь вывел свою команду вперед. Окончательный счет установил Артем Дзюба на 93-й минуте.

Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от идущего вторым «Спартака» на шесть очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут уже после зимней паузы 20 февраля против тульского «Арсенала».

Напомним, что игра «Зенит» - «Спартак» началась с драки между фанатами двух команд, хотя встреча должна была проходить при пустых трибунах. РПЛ потребовала объяснений от петербургского клуба.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

sektor7
С победой!
Завтра Ростов обыграет армейцев и выйдет на 2 чистое место.
Сочи порадовал. Молодцы парни.
Антошка молодчик
Савва Морозов
Ложка мёда в бочке дёгтя.
А Тодеско полностью проиграл, решил на коротке поиграть с Зенитом - с такими-то исполнителями.
264540931
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

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