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РПЛ потребовала у «Зенита» объяснений после драки между фанатами на «Газпром Арене». Болельщиков не должно было быть на трибунах

Российская премьер-лига сделала заявление по поводу драки болельщиков на матче «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге в среду, 16 декабря.

«В начале матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», – говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Напомним, что матч должен был пройти практически без зрителей. Допускались только болельщики «Зенита» в изолированные вип-ложи и на бизнес-трибуну в количестве до 1700 человек. Фанатам «Спартака» вообще был запрещен доступ на стадион. Однако нескольким десяткам болельщикам столичной команды удалось проникнуть на трибуны. В результате между петербургскими и московскими фанатами вспыхнула драка.

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