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    «Решения судов надо исполнять». ЖКС Петроградского района ответит штрафом за невыполненный ремонт в квартире петербуржца

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    Петроградский районный суд рассмотрел иск местного жителя к ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» об обязании произвести перерасчет по коммунальной услуге, взыскании компенсации морального вреда и неустойки. Мужчина так и не дождался положенного ремонта в квартире. Подробности сообщила глава Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 4 июня.


    Александр Смирнов является собственником комнаты в квартире дома по Большому проспекту Петроградской стороны, управление которым осуществляет «ЖКС № 1 Петроградского района». Решением районного суда инстанцию обязали в течение 120 дней выполнить в помещении работы по восстановлению заполнения стены под окном и произвести оштукатуривание с последующим закреплением батареи. Но ничего сделано не было.

    В суде представитель общества просила отказать в иске, объяснив, что горожанин якобы не предоставляет доступ к комнате. В результате в отношении ЖКС было возбуждено исполнительное производство. Но доказательств исполнения требования в материалах дела не появилось, не подтвердилось и препятствие горожанина работам.

    В деле также представлен ответ КГИОП Смирнову по вопросу выдачи обществу задания на проведение ремонтных работ выявленного объекта культурного наследия «Дом И. Ф. Алюшинского». Из ответа следует, что задание на проведение работ КГИОП не выдавал, не поступало и соответствующего заявления.

    В результате Смирнов просил суд обязать ЖКС произвести перерасчет платы за отопление в размере 10,6 тысячи рублей, выплатить штраф путем снижения размера задолженности и неустойку в 8,7 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.

    Согласно решению суда, сумма перерасчета осталась заявленной, сумма штрафа, который предстоит выплатить путем снижения размера задолженности, составила 5,3 тысячи рублей. Также с ЖКС взыскана неустойка в размере 8,7 тысячи рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей и госпошлина 700 рублей.

    «Решения судов надо исполнять», — добавила глава пресс-службы.

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