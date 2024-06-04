«Решения судов надо исполнять». ЖКС Петроградского района ответит штрафом за невыполненный ремонт в квартире петербуржца

Петроградский районный суд рассмотрел иск местного жителя к ООО «ЖКС
Александр Смирнов является собственником комнаты в квартире дома по Большому проспекту Петроградской стороны, управление которым осуществляет «ЖКС
В суде представитель общества просила отказать в иске, объяснив, что горожанин якобы не предоставляет доступ к комнате. В результате в отношении ЖКС было возбуждено исполнительное производство. Но доказательств исполнения требования в материалах дела не появилось, не подтвердилось и препятствие горожанина работам.
В деле также представлен ответ КГИОП Смирнову по вопросу выдачи обществу задания на проведение ремонтных работ выявленного объекта культурного наследия «Дом
В результате Смирнов просил суд обязать ЖКС произвести перерасчет платы за отопление в размере 10,6 тысячи рублей, выплатить штраф путем снижения размера задолженности и неустойку в 8,7 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.
Согласно решению суда, сумма перерасчета осталась заявленной, сумма штрафа, который предстоит выплатить путем снижения размера задолженности, составила 5,3 тысячи рублей. Также с ЖКС взыскана неустойка в размере 8,7 тысячи рублей, компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей и госпошлина 700 рублей.
«Решения судов надо исполнять», — добавила глава пресс-службы.