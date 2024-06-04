В ГАИ Петербурга сочли «Роллс-Ройс» внука экс-президента Татарстана слишком черным

В Петербурге сотрудник Госавтоинспекции составил протокол на 35-летнего Тимура Шаймиева, внука первого президента Татарстана. Дело оказалось в слишком темных стеклах, о чем 4 июня стало известно «Фонтанке».

Затемненный «Роллс-Ройс» попался на глаза инспектору у Малого зала Филармонии на Невском проспекте. Контроль светопропускаемости передних стекол показал всего 12% при норме не менее 70%. Мужчине выписали штраф в размере 500 рублей, предусмотренный статьей 12.5 КоАП («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента»).