В Балашихе подростка обвиняют в попытке убийства бывшей девушки и ее нового избранника. На пару набросились с мачете

Юношу 17 лет отправил под стражу суд в подмосковной Балашихе по обвинению в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие полагает, что он пытался расправиться со своей бывшей девушкой и ее новым избранником, которые едва не погибли от мачете. Подробности 4 июня сообщают Следственный комитет и прокуратура Московской области.

Нападение на пару произошло 2 июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный. Из материалов уголовного дела следует, что вооружённый мачете подросток якобы нанес 18-летней девушке и 25-летнему мужчине резаные раны.

В прокуратуре уточнили, что на преступление юноша решился на почве ревности. Сотрудников полиции и врачей скорой для пострадавшей бывшей девушки и ее нового парня он вызвал сам. Пострадавший госпитализирован с множественными резаными ранами, девушке медицинская помощь была оказана амбулаторно.



Юноша признал себя виновным, возражал против заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест.