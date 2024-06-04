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    В Балашихе подростка обвиняют в попытке убийства бывшей девушки и ее нового избранника. На пару набросились с мачете

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    Юношу 17 лет отправил под стражу суд в подмосковной Балашихе по обвинению в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие полагает, что он пытался расправиться со своей бывшей девушкой и ее новым избранником, которые едва не погибли от мачете. Подробности 4 июня сообщают Следственный комитет и прокуратура Московской области.

    Следственный комитет Московской области

    Нападение на пару произошло 2 июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный. Из материалов уголовного дела следует, что вооружённый мачете подросток якобы нанес 18-летней девушке и 25-летнему мужчине резаные раны.

    Фото: Прокуратура Московской области
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    В прокуратуре уточнили, что на преступление юноша решился на почве ревности. Сотрудников полиции и врачей скорой для пострадавшей бывшей девушки и ее нового парня он вызвал сам. Пострадавший госпитализирован с множественными резаными ранами, девушке медицинская помощь была оказана амбулаторно.

    Юноша признал себя виновным, возражал против заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест.

    Фото: Прокуратура Московской области

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