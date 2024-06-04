Яндекс рассказал малому и среднему бизнесу, как зарабатывать на рекламе

Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реклама — двигатель торговли. Об этом слышал каждый предприниматель. Другой вопрос, как ее размещать с максимальной конверсией. На него в Петербурге отвечали эксперты, чья работа тесно связана с продвижением в интернете, — на конференции Яндекса «Дело в рекламе».

Собрать полный зал МТС Live Холл удается далеко не всем популярным исполнителям, но на конференцию пришло почти 2000 гостей.

Организаторы не ограничились только теорией со сцены: еще до входа в зал можно было получить консультацию от специалистов Яндекс Директа. Тем, кто уже пробовал запускать контекстную рекламу, рассказывали, что можно откорректировать, а новичкам в этой сфере давали советы по первому запуску.



Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отдельное внимание уделили нетворкингу: чтобы помочь гостям сориентироваться, им предлагали выбрать один из кофейных стаканчиков со следующими надписями: «Масштабирование бизнеса», «Наём сотрудников», «Продвижение» и «Любые темы». Можно было взять любой стаканчик по интересующей теме и найти среди других участников людей со схожими запросами.

Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три шага к клиенту С учётом, что только за прошлый год в Петербурге открылся 1021 новый бизнес, а число предпринимателей выросло на 5%, приходится учиться конкурентоспособности, причём в любой нише. Евангелист Яндекс Рекламы Игорь Коробков рассказал, что за один месяц от жителей Петербурга и Ленинградской области поступает около 28 млн запросов, связанных с покупкой и получением услуг. Самые популярные категории: недвижимость, финансы, дом и сад, кафе и рестораны, одежда, обувь и аксессуары.

— Это лидеры, которые отражают мнение, интересы, настроение не только пользователей интернета, но и жителей нашего города в целом, — пояснил Игорь Коробков. — Мы в Яндексе точно знаем, как выглядит портрет целевой аудитории этих индустрий, и именно это позволяет нам настраивать рекламу заинтересованным пользователям, а бизнесу — продавать товары и услуги.



Игорь Коробков Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он подчеркнул: каждому бизнесу важно понимать свою целевую аудиторию, начиная от пола и возраста и заканчивая знаниями, где потенциальные клиенты чаще всего находятся, чтобы показывать рекламу именно им.

По словам эксперта, сейчас по-прежнему сохраняют актуальность традиционные средства продвижения: рассылки, сарафанное радио, холодный обзвон. Но всё же самый значимый сегодня инструмент — диджитал-реклама. Она была и 10 лет назад, но сейчас изменилась роль человека: в период развития искусственного интеллекта продвижение выходит на новый уровень. Нейросети помогают оптимизировать, улучшать определенные процессы и в целом находить новые точки роста. Поэтому подружиться с ними было бы совсем неплохо.

Где искать точки роста? В первую очередь, на сайте — ведь это главный менеджер по продажам, который работает 24/7. Среди ключевых моментов Игорь Коробков отметил адаптацию под все версии браузеров и устройств. В Петербурге практически половина жителей совершают покупки с мобильных устройств, и если мобильная версия долго грузится, то с каждой секундой после третьей можно потерять 50% аудитории.

Еще один важный принцип: если можешь упростить — упрощай. Чем легче регистрация на сайте, тем лучше. «Сделайте заказ как обычный покупатель, привлеките бабушку, тетю, брата, пройдите путь от выбора товара до его оплаты — так вы лучше поймете, как работает ваш сайт», — говорит эксперт.

И, наконец, важно подобрать релевантные инструменты для продвижения бизнеса. Тут на помощь приходит Яндекс Директ — инструмент контекстной рекламы, который позволяет в несколько кликов запустить рекламу на многомиллионную аудиторию. Если предприниматель что-то продает, то ему подойдет «Товарная кампания»: нейросеть сама создает объявления по товарам, берет фотографии с сайта или генерирует, если их нет, а также предлагает целые каталоги, если видит, что пользователь заинтересован в целой группе товаров. «Мастер-кампания» подходит тем, кто предлагает конкретные услуги.

— А дальше происходит магия, — говорит Игорь Коробков, — объявления показывают при поиске соответствующих товаров именно тем людям, которые ими интересуются. И не только на Яндексе, но и на десятках тысяч различных страниц, входящих в рекламную сеть, включая сайты погоды, любимые форумы и сайты с кинофильмами.

Возьмите нейросеть на работу Искусственный интеллект умеет далеко не все, но то, что умеет, нужно использовать по-максимуму. В этом уверен Олег Копылов, руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса. Он внедряет нейросети в работу разных команд, чтобы они могли эффективнее осуществлять важные для них процессы.

— Пока нейросети могут выполнять функцию ассистентов, но я верю, что уже в ближайшее время вы сможете доверить им роль своих заместителей по маркетингу, — обратился Олег Копылов к аудитории.



Олег Копылов Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А то, что в ближайшие 20 лет требование «быть уверенным пользователем ИИ» станет обязательным при найме сотрудников, не вызывает сомнения.

Между тем, опрос предпринимателей показывает: более трети владельцев петербургского малого бизнеса используют ИИ для решения рабочих и личных задач. Уже сейчас, используя YandexGPT и YandexART можно создавать тексты и иллюстрации для рекламных кампаний на сайте и в соцсетях.

Писать с помощью нейросети можно практически любые тексты: контент для сайта, посты в соцсетях, статьи в блогах, объявления о найме, описания и комментарии в маркетплейсах. Как же при этом добиться успеха?

«В чем сила, брат? В промте», — отвечает перефразированным выражением из кинофильма «Брат» Олег Копылов. Чем точнее составлен запрос, тем он эффективнее. По сути, нейросеть — ваш сотрудник, и чем более конкретную задачу вы перед ней ставите, тем лучше она справляется.

Схема «идеального промта» проста:

1. Задать роль, для которой пишется пост: для молодой мамы покупающей коляску, и для человека, инвестирующего в акции, писать надо по-разному

2. Определить, что именно надо написать: пост для соцсети (и для какой конкретно), письмо для рассылки и т.п.

3. Указать важную для содержания текста фактуру, которая должна в нем содержаться

4. Определить стиль и градус эмоции, с которым нужно его написать.

Все эти аспекты можно дорабатывать, добавляя определенные характеристики. По такому же принципу идет работа и с картинками. А главное — это быстро и бесплатно.

— Наша задача — в условиях мощного информационного шума преодолеть «слепоту» клиента, особенно на первом этапе: привлечь клиента необычной картинкой или текстом, — говорит Олег Копылов. — А дальше уже можно двигаться по классической воронке продаж.

Взглянуть со всех сторон На конференции предприниматели могли взглянуть на продвижение своего бизнеса с разных сторон. Например, Стас Быков, технический эксперт, основатель веб-студии Abrikos и агентства SiteBoosters, рассказал о том, каким должен быть сайт, который приводит клиентов. Если коротко: для начала он просто должен быть (у 50% начинающих бизнесов его вообще нет). Кроме того, нужно его постоянно обновлять и следить за трендами. В сайте должно быть прекрасно все: и дизайн, и удобство для пользователя, и код.

Существует много вариантов продающего сайта:

1. Корпоративный: работает на имидж компании

2. Интернет-магазин направлен на продажу

3. Лендинг — посадочная страница для продажи одного товара или услуги

4. Блог привлекает интересным контентом.

Среди основных ошибок при настройке Стас Быков выделил избыточность контента, плохой дизайн, отсутствие контактов на видном месте, сложную ориентацию. Отследить работу сайта можно с помощью вебвизора и карты кликов: они покажут, какие «области» на сайте наиболее привлекают посетителей, а какие еще стоит доработать.

— И главное: помните, вы создаете сайт для людей, а не для поисковых алгоритмов, — дополнил Стас Быков.

Часть программы конференции была посвящена разбору реальных кейсов. Так, консультант по маркетингу, основатель агентства Romarketing Роман Тарасенко на примере студии красоты VMestoMam показал: главное в маркетинге — ответить на вопросы «Какую пользу мы даем?» и «Как мы меняем качество жизни клиента?». Маркетинг, по его словам, — это смесь психологии и статистики.

Кирилл Рогалев, CEO компании «Ямайка», поделился личным опытом создания и развития компании, которая начиналась с одного цеха, а сейчас растет на 30% в год.

Его основные пункты рекламной стратегии:

1. гибкость;

2. оперативная реакция на результаты деятельности;

3. ситуационный маркетинг.

Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди инструментов продвижения он выделил Яндекс Директ и наружную рекламу.

Андрей Павлов, основатель сети кофеен Baggins Coffee, рассказал об опыте масштабирования бизнеса через открытие новых точек. Это актуально не только для кофеен, но и для барбершопов, маленьких магазинов, аптек и т.п.

И, наконец, Седа Каспарова, тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям, на практике показала, какое значение имеет сильный голос для формирования личного бренда предпринимателя.

От встречи была не только теоретическая, но и практическая польза: с помощью QR-кодов, которые транслировались на больших экранах, участники получали доступ к бесплатному курсу по искусственному интеллекту от Яндекса, а также могли оставить заявку на подключение к Яндекс Директу — а значит, у них появилась возможность уже сейчас воплощать в жизнь все знания, полученные на конференции. ООО " Яндекс ", ИНН: 7736207543

