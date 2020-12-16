Минсельхоз: В России стабилизировались цены на гречку

Министерство сельского хозяйства России сообщило о хорошем урожае гречихи в этом году.
«Цены на эту продукцию [гречку] стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году», — цитирует 16 декабря заявление ведомства ТАСС.
Минсельхоз рапортует, что основные производители культуры из Алтайского края, Орловской области и Башкортостана даже готовы снизить отпускные цены.
Осенью стоимостью гречки заинтересовалась прокуратура, которая заподозрила картельный сговор. Тогда всего за неделю тонна этой крупы подорожала более чем на 5%.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.