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Минсельхоз: В России стабилизировались цены на гречку

Министерство сельского хозяйства России сообщило о хорошем урожае гречихи в этом году.

«Цены на эту продукцию [гречку] стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году», — цитирует 16 декабря заявление ведомства ТАСС.

Минсельхоз рапортует, что основные производители культуры из Алтайского края, Орловской области и Башкортостана даже готовы снизить отпускные цены.

Осенью стоимостью гречки заинтересовалась прокуратура, которая заподозрила картельный сговор. Тогда всего за неделю тонна этой крупы подорожала более чем на 5%.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.

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Комментарии (5)

teodor
Вот вруны!
zonnek
Вот для каких идиотов всё это пишут??? "... цен на масло и гречку..." Тут даже и сказать то нечего!
vodolaz789
Хоть какая-то "стабильность" в стране!
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