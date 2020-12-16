Минсельхоз: В России стабилизировались цены на гречку

Министерство сельского хозяйства России сообщило о хорошем урожае гречихи в этом году.



«Цены на эту продукцию [гречку] стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году», — цитирует 16 декабря заявление ведомства ТАСС.

Минсельхоз рапортует, что основные производители культуры из Алтайского края, Орловской области и Башкортостана даже готовы снизить отпускные цены.

Осенью стоимостью гречки заинтересовалась прокуратура, которая заподозрила картельный сговор. Тогда всего за неделю тонна этой крупы подорожала более чем на 5%.