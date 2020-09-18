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18.09.2020 11:09
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Генпрокуратура начала разбираться, почему резко подорожала гречка

Генеральная прокуратура РФ подозревает картельный сговор в связи с недавним значительным повышением цен на продовольственные товары, в частности на гречку и пшено.

Как сообщается 18 сентября на сайте прокуратуры, проверка возможных нарушений в сфере ценообразования организована по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Проанализированы публикации в СМИ о резком росте цен, например на прошедшей неделе стоимость гречки выросла на 2,5 тысячи рублей за 1 тонну, подорожало и пшено. «Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», — отмечается в сообщении.

Прокурорам субъектов РФ поручено организовать дополнительные проверки вместе с антимонопольными органами. «При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — обещают в ведомстве.

15 сентября СМИ со ссылкой на компанию «ПроЗерно» писали, что за неделю тонна гречки подорожала более чем на 5%, до 50 310 рублей.

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Комментарии (11)

mccaron
Видимо, как с бензином и ЖКХ. Пробуют нащупать опасный потолок, после которого идут в сарай за вилами и топорами
67832738
Вот маски давно подорожали и ладно.
lsv.spb
А чего все как ошпареные с этой гречкой? Неужели такая прям вкусная и охренеть какая полезная?
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