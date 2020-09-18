Генпрокуратура начала разбираться, почему резко подорожала гречка

Генеральная прокуратура РФ подозревает картельный сговор в связи с недавним значительным повышением цен на продовольственные товары, в частности на гречку и пшено.

Как сообщается 18 сентября на сайте прокуратуры, проверка возможных нарушений в сфере ценообразования организована по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Проанализированы публикации в СМИ о резком росте цен, например на прошедшей неделе стоимость гречки выросла на 2,5 тысячи рублей за 1 тонну, подорожало и пшено. «Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», — отмечается в сообщении.