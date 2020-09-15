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15.09.2020 20:05
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Цены на гречку резко пошли в рост

Оптовые цены на гречневую крупу, показывавшие с конца августа нестабильный баланс, на минувшей неделе резко пошли вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «ПроЗерно».

За неделю тонна гречки подорожала более чем на 5%, до 50 310 рублей. Если на предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей, то на прошлой - 2 475 рублей. Для сравнения, в августе любимая россиянами крупа стоила в среднем 48 194 рубля за тонну, а в сентябре 2019-го - 28 268 рублей.

Цены на пшено тоже двигаются в большую сторону, хотя и не так серьёзно. Стоимость тонны на прошлой неделе превысила 28 085 рублей за тонну. В последнем месяце лета показатель был ниже - 22 616 рублей, тогда как в сентябре прошлого года - 27 370 рублей.

Цены на рис остановили свое снижение после двух недель падения. Эта крупа стоит 37 735 рублей за тонну (при 38 033 рубля и 41 539 рублей в августе 2020 и сентябре 2019 соответственно).

Росстат подтверждает динамику и на потребительском рынке. Цены на крупы росли наиболее стремительно из всех продуктов - в 2020-м они взлетели на 24,5%.

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Комментарии (9)

W Bons
минуточку ! а прошлые запасы уже съели ?
bratvanavsegda
Люди ко второй волне коронавируса готовятся, закупаться опять начали?)
Агроном аэродрома
Поры выводить на ipo.
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