Цены на гречку резко пошли в рост

Оптовые цены на гречневую крупу, показывавшие с конца августа нестабильный баланс, на минувшей неделе резко пошли вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «ПроЗерно».

За неделю тонна гречки подорожала более чем на 5%, до 50 310 рублей. Если на предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей, то на прошлой - 2 475 рублей. Для сравнения, в августе любимая россиянами крупа стоила в среднем 48 194 рубля за тонну, а в сентябре 2019-го - 28 268 рублей.