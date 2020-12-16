Суд в Петербурге повторно отказал семье в самом дорогом лекарстве в мире. На сторону мальчика встали независимые врачи

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда по иску Светланы Гепаловой об обеспечении её сына самым дорогостоящим препаратом в мире — «Золгенсма». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 16 декабря.



Как рассказала «Фонтанке» Светлана Гепалова, семья заручилась поддержкой независимого консилиума врачей из Казани. Специалисты рекомендовали мальчику «Золгенсма». Однако городским судом этот документ не был принят к рассмотрению. Семья будет повторно обращаться в Куйбышевский районный суд.

