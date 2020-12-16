Суд в Петербурге повторно отказал семье в самом дорогом лекарстве в мире. На сторону мальчика встали независимые врачи

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда по иску Светланы Гепаловой об обеспечении её сына самым дорогостоящим препаратом в мире — «Золгенсма». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 16 декабря.
Как рассказала «Фонтанке» Светлана Гепалова, семья заручилась поддержкой независимого консилиума врачей из Казани. Специалисты рекомендовали мальчику «Золгенсма». Однако городским судом этот документ не был принят к рассмотрению. Семья будет повторно обращаться в Куйбышевский районный суд.
Сейчас двухлетний мальчик продолжает получать терапию в рамках экспериментальной программы в центре Алмазова. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.
Суд первой инстанции отказал Гепаловым в конце августа. В ходе процесса петербургские врачи изменили свою позицию. Изначально специалисты рекомендовали мальчику препарат «Золгенсма», но затем передумали, указав на то, что лекарство должно быть введено до наступления двух лет. Российские медики руководствуются американскими рекомендациями. Европейский же подход говорит о том, что ограничений по вводу препарата по возрасту нет, есть только по весу. Однако этот аргумент не сыграл в пользу мальчика, судья Ирина Воробьева в требовании обеспечить сына истицы препаратом «Золгенсма» отказала.