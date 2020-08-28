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28.08.2020 19:05
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Суд отказал петербурженке в самом дорогом лекарстве в мире для её сына. Врачи передумали

Куйбышевский районный суд отказал Светлане Гепаловой в требовании обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире. Решение вынесено 28 августа.

На судебном заседании адвокат Ильдар Тухватуллин предоставил распечатки перевода описания препарата «Золгенсма».

«Данные характеристики сообщают нам о том, что ограничений по вводу препарата по возрасту нет, есть только по весу. Это документы, которые являются официально зарегистрированными на территории Евросоюза», — отметил адвокат.

Вес мальчика составляет более 9 килограммов, «Золгенсма» рекомендуется вводить детям весом до 21 килограмма.

27 августа прошёл консилиум специалистов больницы Святой Ольги и центра Алмазова, где врачи изменили решение и отказались от своих прошлых рекомендаций, согласно которым мальчику был показан «Золгенсма».

Участник консилиума, врач-невролог центра Алмазова Екатерина Мамаева заявила, что рекомендации пришлось изменить, так как мальчику меньше чем через неделю исполнится 2 года. В американской инструкции говорится об ограничении введения «Золгенсма» детям до 2 лет, именно на неё ориентируются российские врачи.

«Нет оценки эффективности адекватной о том, как работает препарат после двух лет», — заявила она. Мама мальчика Светлана Гепалова на консилиуме не присутствовала.

Ещё один участник консилиума, главный внештатный детский невролог комитета по здравоохранению Смольного Любовь Бессонова отметила, что врачи несут юридическую ответственность в случае нарушения инструкции к препарату. «Мы находимся в жесткой ситуации. Перед кем и как мы будем отвечать?» — заявила она.

Светлана Гепалова обратила внимание на противоречие мнений врачей, которые изначально рекомендовали «Золгенсма», а сейчас вдруг усомнились в его эффективности.

«Вы не рассказывайте мне!» — повысила голос Любовь Бессонова.

Представитель комитета по здравоохранению Смольного Татьяна Сапегина отметила, что без решения консилиума ввезти незарегистрированный препарат в Россию невозможно. «С теми документами, которые есть, ввоз препарата в Российскую Федерацию невозможен. Последний консилиум препарат не рекомендовал», — сказала Сапегина.

Судья Ирина Воробьева в требовании обеспечить сына истицы препаратом «Золгенсма» отказала.

У сына Светланы диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители мальчика возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 млн рублей). Одной инъекции достаточно, чтобы восстановить поломанный ген.

Подробнее историю семьи Гепаловых читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

260650801
Как сказал Кобзон: "лучше построить один бонбардировщик"...
Teo Piter
Вроде им отечественный предлагали, но они не хотят его
RemyMartin
Собственно все, что нужно знать о РФ.
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