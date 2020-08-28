Суд отказал петербурженке в самом дорогом лекарстве в мире для её сына. Врачи передумали
Куйбышевский районный суд отказал Светлане Гепаловой в требовании обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире. Решение вынесено 28 августа.
На судебном заседании адвокат Ильдар Тухватуллин предоставил распечатки перевода описания препарата «Золгенсма».
«Данные характеристики сообщают нам о том, что ограничений по вводу препарата по возрасту нет, есть только по весу. Это документы, которые являются официально зарегистрированными на территории Евросоюза», — отметил адвокат.
Вес мальчика составляет более 9 килограммов, «Золгенсма» рекомендуется вводить детям весом до 21 килограмма.
27 августа прошёл консилиум специалистов больницы Святой Ольги и центра Алмазова, где врачи изменили решение и отказались от своих прошлых рекомендаций, согласно которым мальчику был показан «Золгенсма».
Участник консилиума, врач-невролог центра Алмазова Екатерина Мамаева заявила, что рекомендации пришлось изменить, так как мальчику меньше чем через неделю исполнится 2 года. В американской инструкции говорится об ограничении введения «Золгенсма» детям до 2 лет, именно на неё ориентируются российские врачи.
«Нет оценки эффективности адекватной о том, как работает препарат после двух лет», — заявила она. Мама мальчика Светлана Гепалова на консилиуме не присутствовала.
Ещё один участник консилиума, главный внештатный детский невролог комитета по здравоохранению Смольного Любовь Бессонова отметила, что врачи несут юридическую ответственность в случае нарушения инструкции к препарату. «Мы находимся в жесткой ситуации. Перед кем и как мы будем отвечать?» — заявила она.
Светлана Гепалова обратила внимание на противоречие мнений врачей, которые изначально рекомендовали «Золгенсма», а сейчас вдруг усомнились в его эффективности.
«Вы не рассказывайте мне!» — повысила голос Любовь Бессонова.
Представитель комитета по здравоохранению Смольного Татьяна Сапегина отметила, что без решения консилиума ввезти незарегистрированный препарат в Россию невозможно. «С теми документами, которые есть, ввоз препарата в Российскую Федерацию невозможен. Последний консилиум препарат не рекомендовал», — сказала Сапегина.
Судья Ирина Воробьева в требовании обеспечить сына истицы препаратом «Золгенсма» отказала.
У сына Светланы диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители мальчика возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 млн рублей). Одной инъекции достаточно, чтобы восстановить поломанный ген.
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