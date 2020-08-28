Суд отказал петербурженке в самом дорогом лекарстве в мире для её сына. Врачи передумали

«Данные характеристики сообщают нам о том, что ограничений по вводу препарата по возрасту нет, есть только по весу. Это документы, которые являются официально зарегистрированными на территории Евросоюза», — отметил адвокат.

Куйбышевский районный суд отказал Светлане Гепаловой в требовании обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире. Решение вынесено 28 августа.

27 августа прошёл консилиум специалистов больницы Святой Ольги и центра Алмазова, где врачи изменили решение и отказались от своих прошлых рекомендаций, согласно которым мальчику был показан «Золгенсма».

Участник консилиума, врач-невролог центра Алмазова Екатерина Мамаева заявила, что рекомендации пришлось изменить, так как мальчику меньше чем через неделю исполнится 2 года. В американской инструкции говорится об ограничении введения «Золгенсма» детям до 2 лет, именно на неё ориентируются российские врачи.

«Нет оценки эффективности адекватной о том, как работает препарат после двух лет», — заявила она. Мама мальчика Светлана Гепалова на консилиуме не присутствовала.

Ещё один участник консилиума, главный внештатный детский невролог комитета по здравоохранению Смольного Любовь Бессонова отметила, что врачи несут юридическую ответственность в случае нарушения инструкции к препарату. «Мы находимся в жесткой ситуации. Перед кем и как мы будем отвечать?» — заявила она.

Светлана Гепалова обратила внимание на противоречие мнений врачей, которые изначально рекомендовали «Золгенсма», а сейчас вдруг усомнились в его эффективности.