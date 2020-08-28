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28.08.2020 16:46
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«Лучше ребёнка оставить, как кролика, на клинических испытаниях». Врачи Петербурга экстренно изменили позицию по самому дорогому лекарству в мире

Петербургские врачи изменили свои рекомендации по лечению Кости Гепалова, мама которого в суде борется за самое дорогое лекарство в мире. Об этом стало известно на заседании Куйбышевского суда 28 августа.

Накануне прошёл консилиум врачей больницы Святой Ольги и центра Алмазова, где врачи изменили решение и отказались от своих прошлых рекомендаций, согласно которым мальчику был показан препарат «Золгенсма».

Врач-невролог центра Алмазова Екатерина Мамаева, участник консилиума, заявила, что рекомендации пришлось изменить, так как мальчику меньше чем через неделю исполнится 2 года.

«Нет оценки эффективности адекватной о том, как работает препарат после двух лет. Эффективность введения «Золгенсма» может быть низкой или нулевой», — прокомментировала Мамаева. Она также отметила, что российские врачи при введении «Золгенсма» руководствуются американским подходом, который предусматривает ограничение до 2 лет, а не европейским, ориентирующимся на вес ребёнка.

Мама мальчика Светлана Гепалова на консилиуме не присутствовала. «Мне позвонили в час и пригласили на 15 часов. У меня ребёнок болеет, мы ждали врача, я сказала, что не могу приехать. Мне сказали, что перезвонят, и не перезвонили», — отметила она.

Семья с 2018 года участвует в клинических испытаниях препаратов от СМА на базе центра Алмазова. Костя получает незарегистрированный препарат. Чтобы ввести «Золгенсма», нужно отказаться от этой терапии. Необходим перерыв в 4 недели, это может привести к серьёзным ухудшениям, в том числе дыхательных функций. По словам Мамаевой, риски смены препарата велики, поэтому эффективнее оставить ребёнка на терапии в рамках клинических исследований.

Светлана Гепалова ответила, что компания-производитель может в любой момент прекратить клинические испытания и тогда ребёнку также придётся менять терапию.

«Лучше ребёнка оставить как кролика, пусть на нем испытывают препарат, чем дать ему лекарство, уже зарегистрированное в Америке», — заявила Гепалова.

У сына Светланы диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители мальчика возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 млн рублей). Изначально «Золгенсма» был рек

Подробнее историю семьи Гепаловых читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

blackcatwhitecat
Статья создает ложное впечатление, что это волшебная таблетка, которая вылечит ребенка. Но это совсем не так, во-первых, эффективность зависит от возраста, идеально - несколько месяцев, во-вторых, оно только улучшает моторные показатели, только единицы в испытаниях смогли стоять самостоятельно или ходить при поддержке. И слишком короткий период наблюдений, несколько лет, не дает гарантию, что улучшения эти сохранятся. А вводить второй раз препарат нельзя.
Noisymouse
А интересно, хотя бы одна страна в мире лечит пациентов за госсчет при такий стоимости лечения - более 2 миллионов долларов? Для любителей повозмущаться - я не против в данном случае. Просто интересно, а как у них?
Wuhan Proletarian
Гуманизм до добра не доведет и человечество выродится в конце концов.
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