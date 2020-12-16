Смольный: Зимние каникулы в Петербурге продлевать не планируется

Распространяемая в социальных сетях информация о продлении зимних каникул в Петербурге является недостоверной. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 16 декабря.



Отдых для школьников начнётся, как и запланировано, 28 декабря и закончится 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся 11 января.



Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что зимние каникулы якобы продлятся с 28 декабря по 17 января, а детские сады в этот период будут принимать только половину воспитанников.

