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Смольный: Зимние каникулы в Петербурге продлевать не планируется

Распространяемая в социальных сетях информация о продлении зимних каникул в Петербурге является недостоверной. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 16 декабря.

Отдых для школьников начнётся, как и запланировано, 28 декабря и закончится 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся 11 января.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что зимние каникулы якобы продлятся с 28 декабря по 17 января, а детские сады в этот период будут принимать только половину воспитанников.

В Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ онлайн учатся 422 класса. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как заканчивается вторая четверть в школах.

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Комментарии (10)

263991001
В школах уже сейчас просят родителей написать заявление и не ходить в школу с 21.12, а в некоторых настоятельно не рекомендуют ходить уже на этой неделе.
qthappiness
Горжусь нашим городом!
Не надо искать подтекст, это не ирония.
Искренняя благодарность всем тем, кто принимает решения — от губернатора до учителей.

И да, один только парад 7 ноября 1941 года чего стоит… В Блокаду работали школы, были открыты музеи, проводились концерты и театральные постановки.
Вот уж никто не мог представить, что происходящее сейчас вообще возможно. Я считаю это унизительным для страны с нашей историей и людей с нашим менталитетом.
Gundos2
Ну с 28-го и до конца праздников бюджетников можно было бы и вовсе распустить и каникулы продлить, все бы меньше ковид распространялся. Вот в Калининграде все правильно делают.
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