Минус сотня классов. Коронавирусная статистика в школах Петербурга пошла на поправку

Из-за карантина по коронавирусу на дистанционное обучение в Петербурге переведены 422 класса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 15 декабря.



«На обучение с использованием дистанционных технологий переведены 10 513 петербургских школьников (2% от общего количества обучающихся). В 80% школ города все классы продолжают обучение в очном режиме», — уточнили в Смольном.

Накануне онлайн учились 523 класса в 155 школах. За вторую четверть количество карантинных классов выросло почти в 10 раз. Вышли на работу 19 учителей, на прошлой неделе на больничном находились почти 1800 сотрудников школ и детских садов.