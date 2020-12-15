«Когда кто-то выпадал из обоймы, приходил другой». Вторая четверть проредила учительский состав Петербурга

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Власти Петербурга в отличие от Москвы не решились повторить весенний опыт тотального дистанта и, несмотря на высокую статистику по коронавирусу, поставили в приоритет обучение офлайн. Родителям предложили удалёнку по желанию. Но с самого начала второй четверти массово заражались учителя, некоторым приходилось и на больничном вести уроки, а в пабликах учебных заведений начали появляться некрологи.

Продление осенних каникул принесло результат. Количество карантинных классов сократилось практически в три раза, на начало второй четверти удалённо учились 58 классов в 32 школах. На больничном находились 587 сотрудников образовательных учреждений.



Нововведением второй четверти стала удалёнка по желанию. При этом формате обучения ребёнок занимается дома самостоятельно, но контрольные работы сдаёт в своей школе. Для учеников разработали пакет уроков на сайте Петербургского центра оценки качества образования, также занятия в режиме прямой трансляции проводили студенты педагогического Университета имени Герцена.

«Понравилась «Продлёнка на удалёнке» от студентов Герцена, — рассказала «Фонтанке» мама третьеклассницы Вера. — Дочь любит математику и, если она не успевала на прямую трансляцию, то после школы пересматривала запись. Там преподают студенты, они очень стараются».

Дочь Веры учится во 2-й гимназии, где классы в старшей школе закрывались на карантин. Петербурженка считает, что посещение школы безопасно. «Я была очень рада, что школу перевели на смешанный режим обучения. Если кто-то боялся из родителей, у них было право выбора, и они могли оставить ребёнка дома. Я этого не боялась, я советовалась с педиатрами, как мне сказали врачи, дети в этом возрасте переносят коронавирус довольно легко. Ведь даже если оставить ребёнка дома, все взрослые ходят на работу, в магазин, то есть невозможно создать парниковые условия», — отметила она.



У Натальи из Московского района заболел супруг, семья ушла на карантин, ребёнок не смог посещать школу. Мама воспользовалась уроками, разработанными петербургскими учителями, чтобы заниматься с четвероклассником. «Для меня было самое сложное — это подбирать какой-то материал для объяснения, потому что сама я не смогла объяснить, — замечает она. — Мы обсуждали видеоуроки по русскому языку и математике, пользовались учебными пособиями. Мне помогло то, что было что-то надёжное. Материал, который кто-то критически отобрал. До этого мне приходилось просматривать в поисковике материал, я не всегда понимала, что правильно. Теперь появился сайт, которому я могу доверять. Это экономит время и силы».

По данным комитета образования, удалёнку по желанию выбрали более 14 тысяч петербургских школьников (менее 3 %) . Статистика YouTube показывает, что каждый урок-трансляцию студентов из Герцена смотрят в среднем от 50 до 100 человек.

Папа десятиклассника из 387-го лицея Кировского района Павел не воспользовался опцией удалёнки по желанию и считает, что она не подходит для старших классов. «Получается, что ребенок должен учиться самостоятельно и с помощью родителей. В 10 классе это очень трудно, ведь по профильным предметам (математика, информатика, физика) программа достаточно сложная, — комментирует он. — Я считаю, что нужен дистанционный формат. Я уверен, что дети, которые хотят учиться, — учиться будут. А бездельники — они что в школе не учатся, что дома. Очень обидно, что не заботятся о здоровье учителей. Не должны они, как врачи, подвергать свою жизнь опасности».



Павел добавляет, что в группе лицея «ВКонтакте» сообщается о скончавшейся учительнице. «Фонтанка» видела ещё два сообщения о летальных исходах среди педагогов в петербургских школах.

На тотальном дистанте настаивает и мама девятиклассника из 366-го лицея Ирина: «В нашей семье ребенок притащил ковид из школы, сам переболел легко, я тоже нормально, у мужа — пневмония. Если бы дистант ввели нормальный с середины ноября, мы бы этого избежали». Эту позицию поддерживает и Юлия, её дети учатся в школе 634 Приморского района. «По учебному процессу — уроки идут как обычно, только с заменами. По успеваемости именно у моих детей все хорошо. Как будет дальше, непонятно. Из 30 человек ходят в класс 18–20», — говорит петербурженка.

Сейчас в Петербурге из-за карантина по коронавирусу переведены на удалёнку 523 класса (почти десятикратный рост по сравнению с началом второй четверти) в 155 школах. Власти подчеркивают, что болеет 0,06 % детей. К позиции чиновников присоединился и петербургский Роспотребнадзор. Ведомство считает нежелательным введение дистанционного обучения, так как это «может привести к неконтролируемому посещению детьми общественных мест».



На прошлой неделе на больничном находились почти 1800 сотрудников школ и детских садиков. Вакцинацию учителей планируется начать до Нового года.

В 358-й школе Московского района заболели 19 учителей, у 11 из них подтвердился коронавирус. «Я никогда раньше не сталкивалась с тем, что единовременно может заболеть такое большое количество учителей, — рассказывает директор Елена Артюхина. — Замещение состояло из двух листов. У нас большая школа, всего 48 классов. Здесь, конечно, слаженная командная деятельность выручала. Русский человек отзывчивый. И это было видно в нашей школе, я ни разу не услышала: «Я не выйду на замещение, потому что у меня свои дела». Когда кто-то выпадал из обоймы, приходил другой».

Так же, как и в 239-м лицее, полностью ушедшем на дистанционку, учителя в 358-й школе, переносившие болезнь в лёгкой форме, вели уроки из дома. Подмогой стали записанные видеоуроки для удалёнки по желанию. «Есть очень удачно разработанные занятия, есть не очень. Учителя математики в старших классах, например, сказали, что очень сложно объясняется материал и приходится детям переобъяснять. Учителям истории и русского языка понравились наработки, — рассуждает Артюхина. — То, что сейчас происходит с «цифрой», в плане обучения педагогов, перевернуло сознание. Если раньше мы к подобным курсам относились — бумажка для аттестации, то теперь это серьёзное занятие, которому действительно обучаются. Обратно дороги не будет».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

