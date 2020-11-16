В Петербурге дистанционное обучение выбрали более 10 тысяч учеников (около 2%). «Фонтанка» весь день провела в онлайн-классе, преодолев скуку от уроков по зарубежной истории, дождалась экспериментов по биологии от студентов университета Герцена.

Война за независимость в Северной Америке за 14 минут, строение клетки — за 15. Чему учат в онлайн-классах Петербурга

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Весной дистанционка в школах Петербурга закончилась вместе с учебным годом. Вынужденный эксперимент решили не продолжать и в мае распустили детей на летние каникулы. Спустя полгода количество заболевших коронавирусом петербуржцев в разы больше, но уроки всё ещё идут очно, а родителям дали право переводить ребёнка на удалённое обучение по желанию. Для этого нужно согласиться с ответственностью за освоение образовательной программы.

О создании центра онлайн-уроков власти объявили, когда осенние каникулы уже начались, к их завершению запустить проект не успели. В первую неделю ученики, выбравшие дистанционку по желанию, учились самостоятельно.



С 16 ноября занятия на сайте Петербургского центра оценки качества образования стали доступны. В расписании для 5–11-х классов значится не более четырёх видеоуроков. Каждый ролик длится в среднем 15–17 минут. Полный день в онлайн-школе займёт чуть больше часа.

Большинство уроков представляют записанные презентации с картинками. Озвучивают их с интонациями дикторов радио «Россия», вещающего на УКВ- диапазоне. Эмоции выражаются только фразой: «Желаем удачи!» — после которой рефлекторно вырывается «товарищи». Сами педагоги в кадре появляются редко, иногда «говорящие головы» зачитывают материал урока, также учителя алгебры решают задачи вживую у доски.

Понедельник в 5-м классе начался с урока по русскому языку. «Тема урока — простое предложение. Это тема-повторение, потому что вы уже много знаете о простом предложении», — оборвала интригу учительница. На биологии пятиклассники познакомились со строением клетки. «Строение клетки — пятый параграф в учебнике. У моей дочери вчера уже был девятый. То есть они на дистанте будут проходить то, что прошли месяц назад», — поделился с «Фонтанкой» папа пятиклассницы.



На уроке истории в 6-м классе три века образования централизованных государств на Пиренейском полуострове уместили в 16-минутный ролик. Сложный геополитический процесс объяснятся с обилием дат, имён и терминов. Уложить такой концентрат информации в голове корреспонденту «Фонтанки» не удалось. Надежда только на шестиклассников.



Фото: скриншот урока

На одном из слайдов для любознательных учеников педагог дал длиннющую ссылку, на которую невозможно кликнуть. Урок истории для восьмиклассников оказался похож по форме, о войне за независимость в Северной Америке рассказывалось за 14 минут.

Урок по информатике для 7-го класса напомнил аутотренинг. Ученику предлагают произносить вслух выделенные цветом фразы на экране: «Мне нужно понимать значение терминов», «Я должен знать», «Мне необходимо научиться применять эти знания на практике». Затем педагог переходит к теме «Информация и информационные процессы». В разделе «виды информации» за вкусовой и визуальной идёт тактильная, её почему-то иллюстрируют фигуркой человека, бьющегося головой об стену.



Фото: скриншот урока

В десятом классе школьники осваивали роман Ивана Гончарова «Обломов». Ученикам предстояло понять, что мешает Обломову «снять халат и начать действовать». «Автор изображает типические характеры и ситуации русской жизни в их социальной и исторической обусловленности», — говорил за кадром учитель. На уроке по английскому языку одиннадцатиклассникам предложили аудирование, во время которого педагог водил по строчкам еле заметной белой стрелкой.

За вторую половину дня дистанционки отвечает педагогический университет имени Герцена. Расписание «Продлёнки на удалёнке» можно найти на сайте вуза. Вебинары студенты ведут в YouTube, это живое общение в онлайн-формате.

Занятия для младшей школы начинаются с 13.00. Каждый день посвящён одному уроку, в понедельник — литературное чтение. Школьникам читали сказки о мамах и предлагали придумать свою. Третьеклассникам досталась история про мальчика, который превратился в стодолларовую купюру.

Фото: скриншот урока

Между уроками студенты проводят физкультминутку. С 15.00 на «Продлёнке» начинается время для старшеклассников. В формате вебинаров проводятся занятия по тем же темам, по которым выложены записанные уроки. Только это не лекции, а живые разговоры, длящиеся около часа. На уроке биологии для пятиклассников студенты проводили опыты, а на математике для восьмиклассников вычисляли квадратный корень.

Фото: скриншот урока

Общение со студентами ведётся в прямом эфире через чат, где школьники могут задать вопросы. Правда, одновременно такую трансляцию сегодня смотрели не более 30 человек. Также в Герцена планируют запустить кружки в форме вебинаров и онлайн-уроки по таким предметам, как музыка или физкультура.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

