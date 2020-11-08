Расписание для дистанта школьников в Петербурге: «Остальное добавьте сами»

Весной организация чиновниками дистанционного образования в условиях пандемии скорее провалилась. Забыты и громко анонсированные частные проекты — к примеру, от «Яндекса» и резидентов Сколково. Петербургу пришлось проделать немалую работу, и с окончанием осенних каникул — а это уже в понедельник — она будет особенно востребована. Мы изучили платформу и расписание уроков для выбравших дистант.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина вечером в пятницу, 6 ноября, в соцсетях постаралась предвосхитить часть родительских вопросов. Читатели «Фонтанки» про это уже знают, из нового — родители должны брать на себя ответственность за учебу ребенка, если боятся, что поход в школу теперь опасен заражением. Редакция изучила, что осталось за бортом системы ДО.

«Школы начали принимать заявления от родителей на смешанное обучение — количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах, — говорится в аккаунте Ирины Потехиной. — Как и ожидалось, возникло огромное количество вопросов — опыта организации такого образовательного процесса ни у кого до сих пор не было».



Школьники, чьи родители выберут дистанционный формат, должны смириться с тем, что камерных zoom-трансляций, которые организовывали самые ответственные учителя и школы весной, больше не будет. Для всех параллелей по всему городу будут включаться одинаковые уроки.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: смешанная форма обучения — это запрос от родителей, которые хотят оставить ребёнка дома. Эта форма сочетает элементы очного и семейного образования. Ребенок при этом не отчисляется из школы, родители продолжают пользоваться электронным дневником, через который могут получать домашние задания, — подчеркивает вице-губернатор. — Контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно».

Платформа, на которой будет проходить обучение, — сайт СПбЦОКОиИТ — центра оценки качества образования и информационных технологий. Об этом «Фонтанка» уже рассказывала. Его адрес — https://do2.rcokoit.ru/. Именно на нем на первых порах этой весной школы пытались начинать учить детей во время карантина. Но очень быстро поняли, что он не справляется с задачами даже приблизительно, и перешли на более подготовленные для этого платформы. Одновременно стало ясно: мало какая система способна выдерживать нагрузку нескольких сотен тысяч детей, одновременно подключающихся. Первые дни учебы тогда и родители, и учителя, и сами дети называли настоящим кошмаром. Более-менее у учителей стало получаться, когда они в частном порядке начали переходить на разные платформы, самой популярной из которых стал zoom.



Теперь сайт https://do2.rcokoit.ru/ внешне не сильно прибавил. Раздел техническая помощь не внушает своим видом доверия и вызывает опасения, как она будет справляться, если желающих не ходить в школы уже в первый понедельник второй четверти будет много.

Раздел «Инструкции» сверстан на бесплатной платформе Tilda без дизайнерских излишеств. Сами инструкции вообще оформлены на платформе «Гугл.Документы». Это дешево и практично. Ссылка на документ «Инструкции по работе с ресурсами портала ДО для учителей и администраторов» пуста — она ведет на главную страницу сайта. Документ «Мониторинг дистанционного обучения в школе, использующей портал do2.rcokoit.ru» позволяет предположить, что инструмента для анализа данных по активности учеников система предложить не может — она рекомендует учителю выгружать имеющиеся у нее данные в формате.xls, а дальше уже «играть» столбиками в стандартном MSExсel. Впрочем, все эти красоты, похоже, уже никому не пригодятся — ведь де-факто школьные учителя и не будут ничего делать внутри системы. Их заменят видеоуроки от специалистов Университета имени Герцена.



Отдельно вызывает интерес внутренняя часть портала СПбЦОКОиИТ с разделами «Организация ДО», «Работа на портале», «Медиатека», «Календарь» и пр. Там можно узнать, что Центр оценки качества все лето и половину осени не сидел сложа руки и напряженно готовился к переходу на дистанционку. Правда, похоже, что до последнего готовился к какому-то другому ее формату — не тому, что был предложен в пятницу Смольным. Так, еще в октябре активно проводились семинары по работе с «Я.Классом», «Учи.ру» и другими платформами. Самые прогрессивные из педагогов проводили для коллег вебинары по различным системам удаленной образовательной работы, и Zoom был вовсе не главной звездой там.

Дело доходило до уже знакомого некоторым передовым школам Moodle и малоизвестного в наших широтах OpenEdX, которые вообще-то требуют серьезной подготовки школьных IT-ресурсов, и даже «Гугл.класс», про который честно говорится: «Очень маленький выбор учебных элементов» и «Интерфейс оставляет желать лучшего». Когда речь заходит о совсем экзотичном meet.jeet.si и популярном сейчас у знакомых с онлайн-играми детей Discord, лектор откровенно предупреждает учителей: «Данные сервисы предоставляются без каких-либо гарантий и принадлежат иностранным компаниям, и нужно очень внимательно продумывать возможные риски».



Тем не менее теперь жребий брошен: заставлять учителей мучиться со всем этим никто не будет. Все семинары и вебинары, похоже, тоже прошли впустую.

К тем немногочисленным курсам на СПбЦОКОиИТ, что отображались весной, добавились немецкий и французский языки и в высшей степени прогрессивное и такое же спорное «Естествознание». В подавляющем числе наших школ его нет, это пока лишь идея, скопированная с западной системы образования. Там вместо наших раздельных биологии, химии, астрономии и физики на начальном этапе дается «Наука» — Science, — с набором базовых понятий о естественных знаниях. Отдельные курсы ученики затем выбирают по желанию. Учебники по естествознанию, в принципе, есть, они предполагают по три часа предмета в неделю. Однако мало кто в школьной администрации сейчас пойдет на введение такого предмета, понимая, что, во-первых, куда-то надо будет деть двух «лишних» предметников, а во-вторых, это неминуемо приведет к обвинениям, мягко говоря, в регрессе. Даже если ребенок уже с восьмого класса собирается поступать на филфак, ему все равно надо будет зубрить химию, физику и биологию.



Структурирование предметов по классам все так же заставляет родителя поднять бровь: у пятиклассников в наборе — информатика, обществознание и ОБЖ (но нет ОДНКНР и физкультуры). Десятиклассники остались без алгебры (вместо нее, как и в «началке», — математика и геометрия). А вот у одиннадцатых классов — наоборот. Есть алгебра, но нет геометрии.

Немецкий — увы! — только до 9-го класса, какая внутри программа — без логина и пароля не узнать. Век французского еще короче — до седьмого класса. Редкие, но все же присутствующие в петербургской системе образования испанский, финский и японский — отсутствуют как класс. Если физруки тихо плачут в сторонке, то военрукам бросили кость: по крайней мере, для пятого и шестого классов припасен ОБЖ. Среди весьма хаотично расположенных страниц сайта СПбЦОКОиИТ можно наткнуться на документ в «Гугл.Таблицах» — «Перечень уроков образовательных платформ и портала ДО по предметам и классам». Если предположить, что это актуальный перечень, то можно только изумиться, какой титанический труд проделан для наполнения портала интерактивными уроками. В таблице представлено 9452 темы вообще по всем предметам, включая экологию. Правда, есть одно но: по большей части названия уроков в таблице взяты со сторонних ресурсов: «Учи.ру», «РЭШ», «Яндекс.Учебник», «Якласс». Собственных тем у СПбЦОКОиИТ примерно 1100 штук. Без пароля невозможно узнать, действительно ли все они загружены на сайт, но все равно достоин уважения как минимум энтузиазм сотрудников центра.

