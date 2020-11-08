Расписание для дистанта школьников в Петербурге: «Остальное добавьте сами»
Весной организация чиновниками дистанционного образования в условиях пандемии скорее провалилась. Забыты и громко анонсированные частные проекты — к примеру, от «Яндекса» и резидентов Сколково. Петербургу пришлось проделать немалую работу, и с окончанием осенних каникул — а это уже в понедельник — она будет особенно востребована. Мы изучили платформу и расписание уроков для выбравших дистант.
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина вечером в пятницу, 6 ноября, в соцсетях постаралась предвосхитить часть родительских вопросов. Читатели «Фонтанки» про это уже знают, из нового — родители должны брать на себя ответственность за учебу ребенка, если боятся, что поход в школу теперь опасен заражением. Редакция изучила, что осталось за бортом системы ДО.
«Школы начали принимать заявления от родителей на смешанное обучение — количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах, — говорится в аккаунте Ирины Потехиной. — Как и ожидалось, возникло огромное количество вопросов — опыта организации такого образовательного процесса ни у кого до сих пор не было».
Школьники, чьи родители выберут дистанционный формат, должны смириться с тем, что камерных zoom-трансляций, которые организовывали самые ответственные учителя и школы весной, больше не будет. Для всех параллелей по всему городу будут включаться одинаковые уроки.
«Хочу ещё раз подчеркнуть: смешанная форма обучения — это запрос от родителей, которые хотят оставить ребёнка дома. Эта форма сочетает элементы очного и семейного образования. Ребенок при этом не отчисляется из школы, родители продолжают пользоваться электронным дневником, через который могут получать домашние задания, — подчеркивает вице-губернатор. — Контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно».
Платформа, на которой будет проходить обучение, — сайт СПбЦОКОиИТ — центра оценки качества образования и информационных технологий. Об этом «Фонтанка» уже рассказывала. Его адрес — https://do2.rcokoit.ru/. Именно на нем на первых порах этой весной школы пытались начинать учить детей во время карантина. Но очень быстро поняли, что он не справляется с задачами даже приблизительно, и перешли на более подготовленные для этого платформы. Одновременно стало ясно: мало какая система способна выдерживать нагрузку нескольких сотен тысяч детей, одновременно подключающихся. Первые дни учебы тогда и родители, и учителя, и сами дети называли настоящим кошмаром. Более-менее у учителей стало получаться, когда они в частном порядке начали переходить на разные платформы, самой популярной из которых стал zoom.
Теперь сайт https://do2.rcokoit.ru/ внешне не сильно прибавил. Раздел техническая помощь не внушает своим видом доверия и вызывает опасения, как она будет справляться, если желающих не ходить в школы уже в первый понедельник второй четверти будет много.
Раздел «Инструкции» сверстан на бесплатной платформе Tilda без дизайнерских излишеств. Сами инструкции вообще оформлены на платформе «Гугл.Документы». Это дешево и практично. Ссылка на документ «Инструкции по работе с ресурсами портала ДО для учителей и администраторов» пуста — она ведет на главную страницу сайта.
Документ «Мониторинг дистанционного обучения в школе, использующей портал do2.rcokoit.ru» позволяет предположить, что инструмента для анализа данных по активности учеников система предложить не может — она рекомендует учителю выгружать имеющиеся у нее данные в формате.xls, а дальше уже «играть» столбиками в стандартном MSExсel. Впрочем, все эти красоты, похоже, уже никому не пригодятся — ведь де-факто школьные учителя и не будут ничего делать внутри системы. Их заменят видеоуроки от специалистов Университета имени Герцена.
Отдельно вызывает интерес внутренняя часть портала СПбЦОКОиИТ с разделами «Организация ДО», «Работа на портале», «Медиатека», «Календарь» и пр. Там можно узнать, что Центр оценки качества все лето и половину осени не сидел сложа руки и напряженно готовился к переходу на дистанционку. Правда, похоже, что до последнего готовился к какому-то другому ее формату — не тому, что был предложен в пятницу Смольным.
Так, еще в октябре активно проводились семинары по работе с «Я.Классом», «Учи.ру» и другими платформами. Самые прогрессивные из педагогов проводили для коллег вебинары по различным системам удаленной образовательной работы, и Zoom был вовсе не главной звездой там.
Дело доходило до уже знакомого некоторым передовым школам Moodle и малоизвестного в наших широтах OpenEdX, которые вообще-то требуют серьезной подготовки школьных IT-ресурсов, и даже «Гугл.класс», про который честно говорится: «Очень маленький выбор учебных элементов» и «Интерфейс оставляет желать лучшего». Когда речь заходит о совсем экзотичном meet.jeet.si и популярном сейчас у знакомых с онлайн-играми детей Discord, лектор откровенно предупреждает учителей: «Данные сервисы предоставляются без каких-либо гарантий и принадлежат иностранным компаниям, и нужно очень внимательно продумывать возможные риски».
Тем не менее теперь жребий брошен: заставлять учителей мучиться со всем этим никто не будет. Все семинары и вебинары, похоже, тоже прошли впустую.
К тем немногочисленным курсам на СПбЦОКОиИТ, что отображались весной, добавились немецкий и французский языки и в высшей степени прогрессивное и такое же спорное «Естествознание». В подавляющем числе наших школ его нет, это пока лишь идея, скопированная с западной системы образования. Там вместо наших раздельных биологии, химии, астрономии и физики на начальном этапе дается «Наука» — Science, — с набором базовых понятий о естественных знаниях. Отдельные курсы ученики затем выбирают по желанию. Учебники по естествознанию, в принципе, есть, они предполагают по три часа предмета в неделю. Однако мало кто в школьной администрации сейчас пойдет на введение такого предмета, понимая, что, во-первых, куда-то надо будет деть двух «лишних» предметников, а во-вторых, это неминуемо приведет к обвинениям, мягко говоря, в регрессе. Даже если ребенок уже с восьмого класса собирается поступать на филфак, ему все равно надо будет зубрить химию, физику и биологию.
Структурирование предметов по классам все так же заставляет родителя поднять бровь: у пятиклассников в наборе — информатика, обществознание и ОБЖ (но нет ОДНКНР и физкультуры). Десятиклассники остались без алгебры (вместо нее, как и в «началке», — математика и геометрия). А вот у одиннадцатых классов — наоборот. Есть алгебра, но нет геометрии.
Немецкий — увы! — только до 9-го класса, какая внутри программа — без логина и пароля не узнать. Век французского еще короче — до седьмого класса. Редкие, но все же присутствующие в петербургской системе образования испанский, финский и японский — отсутствуют как класс. Если физруки тихо плачут в сторонке, то военрукам бросили кость: по крайней мере, для пятого и шестого классов припасен ОБЖ.
Среди весьма хаотично расположенных страниц сайта СПбЦОКОиИТ можно наткнуться на документ в «Гугл.Таблицах» — «Перечень уроков образовательных платформ и портала ДО по предметам и классам». Если предположить, что это актуальный перечень, то можно только изумиться, какой титанический труд проделан для наполнения портала интерактивными уроками. В таблице представлено 9452 темы вообще по всем предметам, включая экологию. Правда, есть одно но: по большей части названия уроков в таблице взяты со сторонних ресурсов: «Учи.ру», «РЭШ», «Яндекс.Учебник», «Якласс». Собственных тем у СПбЦОКОиИТ примерно 1100 штук. Без пароля невозможно узнать, действительно ли все они загружены на сайт, но все равно достоин уважения как минимум энтузиазм сотрудников центра.
Заодно приятно узнать, что на уроках технологии для девочек в седьмом классе соседствуют темы «Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы», «Магнитное и электрическое поле как источник энергии», а также «Метод разработки новых идей в проектной деятельности» и «Производство конструкционных и текстильных материалов». Возможно, многие родители семиклассниц и сами были бы не прочь чему-то поучиться на их уроках технологии. Так что остается лишь жалеть, что все это великолепие и многообразие по сути останется невостребованным.
По сравнению с весной на первой странице на видном месте теперь объявление о том, что появился специальный раздел с расписанием видеоуроков. Похоже, это и будет основным методом обучения во второй четверти 2020/21 учебного года, а вовсе не описанные выше интерактивные уроки.
Уже размещено расписание на следующую неделю. Хороших новостей для неамбициозных детей сразу три: по субботам уроков нет — это раз, два — максимум будет по четыре урока в день (у пятиклассников всегда только три), ну и три — занятия начинаются в 10:00. Строго говоря, на фоне последних трендов почти неконтролируемого увеличения школьной нагрузки, когда даже пятиклассникам порой выдается по семь уроков, это кажется разумным минимумом и оставляет амбициозным детям (и родителям) поле для бурной самостоятельной образовательной деятельности.
Правда, ожидающих от школьного образования вызова способностям их детей ждет разочарование. К примеру, для пятых классов предусмотрено лишь два урока иностранного языка в неделю. В то время как в языковых школах к пятому классу дается как минимум пять часов — если речь идет об «английских» школах. В «немецких», «испанских», «французских» и прочих языковых пять-шесть уроков в неделю в пятом классе только профильного языка — норма, а ведь к ним добавляется еще два часа английского. Так что привет репетиторам! Ну и, разумеется, все еще есть надежда, что школьные учителя не бросят своих учеников и будут героически трудиться на два фронта.
В старших классах по три алгебры и одной геометрии в неделю. Одиннадцатиклассникам на четверг и пятницу отведено лишь три урока. Похоже, составители расписания здраво оценивают свое место в списке приоритетов тех, кто готовится к ЕГЭ, и оставляют им побольше времени для самостоятельной подготовки.
Нет в расписании и небазовых предметов — музыки, ИЗО, технологии, мировой художественной культуры, экономики с экологией и физкультуры. Напомним: именно физкультурникам этой весной пришлось стать едва ли не самыми изобретательными педагогами, а некоторые даже заслужили отдельных похвал от «Фонтанки».
Также в программе пятого класса пока напрочь отсутствует такой новый предмет, как ОДНКНР, который в народе называют «уроки религии» (на практике там куда более широкий спектр изучаемых тем, он по сути является «обществознанием-лайт»). Система образования долго шла к тому, чтобы сделать его обязательным для всех детей, копий было сломано много. А теперь вот добровольно отказывается, а вернее сказать, перекладывает заботу о духовно-нравственной культуре народов России на родителей.
Именно так следует понимать тезис о том, что они «берут на себя ответственность за освоение образовательной программы», как гласит форма типового заявления о переводе ребенка на дистанционную форму обучения.
Вместе с тем в сообщении в соцсетях Ирина Потехина совершенно справедливо замечает, что такая форма обучения — единственно возможный вариант, при том что часть детей все же остается на традиционной классно-урочной системе образования в школе и будет по-прежнему работать с учителем. «Мы не можем требовать от него работы в две смены: сначала очно — в классе, а потом дистанционно — с ребятами, оставшимися дома. Мы должны поберечь наших учителей, которые и так находятся сегодня на переднем крае и рискуют каждый день», — говорится в сообщении.
Пока не очень определенно говорится и о системе консультаций. «Помогать опытным педагогам будут студенты-старшекурсники из Герценовского университета. При этом вести консультационную поддержку школьников будущие педагоги будут под руководством лучших петербургских методистов», — сообщает Ирина Потехина. Вряд ли каждому школьнику достанется по студенту-тьютору, скорее всего, разъяснять непонятое будет лишь один будущий педагог на класс.
Из хороших новостей — аттестация будет проходить именно в своей школе либо раз в четверть, либо раз в полугодие — как родители договорятся с администрацией.
Совершенно ничего не говорится о том, как дистанционно будут учиться младшие классы. О них вице-губернатор пообещала рассказать позже, отметив лишь, что предложенный 5–11-м классам формат обучения для малышей не подойдет. Ничего нет и про компенсацию школьного питания.
«Конечно, этот формат неидеален. Но в сегодняшних коронавирусных условиях мы должны искать компромиссы», — подытожила свое выступление Потехина.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»