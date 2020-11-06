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06.11.2020 13:10
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«Беру на себя ответственность за освоение образовательной программы». В Петербурге опубликована форма заявления на перевод школьника на дистант

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

С 6 ноября родители могут написать заявление о переводе ребёнка на дистанционный формат обучения в школах Петербурга. Образец бланка опубликован на сайте 371 школы Московского района.

Заявление о переводе на удаленный формат обученияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В заявлении родители указывают период, в который ребёнок будет заниматься дома. «Беру на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка на указанный в заявлении срок», — говорится в образце документа.

Также родителям необходимо указать, как будет проводиться аттестация ребёнка — за четверть или полугодие.

«Фонтанка» рассказывала, как будет организован дистант по желанию в школах Петербурга. Для средней и старшей школы предусмотрено по 4 онлайн-урока в день, для младшей — формат обучения в игровой форме.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (36)

Виктор Наворски
Где оно опубликовано? Сайт новости Новосибирска? Что за бред? "а также за жизнь и здоровье своего ребенка на указанный в заявлении срок." А в другое время родители перестают нести ответственность? Так и "освоение образовательной программы" - ответственность школы по проведению уроков в удаленном режиме..
261933551
Опять все раскудахтались.
Кого-то заставляют переходить на дистант?
Учителям это точно не надо.
А вот если вам так это надо, то уж будьте любезны.
Или ведите в школу.
Виктор Наворски
Так это заявление на заочку, а не удалёнку
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