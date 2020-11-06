«Беру на себя ответственность за освоение образовательной программы». В Петербурге опубликована форма заявления на перевод школьника на дистант
С 6 ноября родители могут написать заявление о переводе ребёнка на дистанционный формат обучения в школах Петербурга. Образец бланка опубликован на сайте 371 школы Московского района.
В заявлении родители указывают период, в который ребёнок будет заниматься дома. «Беру на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка на указанный в заявлении срок», — говорится в образце документа.
Также родителям необходимо указать, как будет проводиться аттестация ребёнка — за четверть или полугодие.
«Фонтанка» рассказывала, как будет организован дистант по желанию в школах Петербурга. Для средней и старшей школы предусмотрено по 4 онлайн-урока в день, для младшей — формат обучения в игровой форме.