Образуйте это немедленно! Как петербургские школы готовятся к переходу на дистанционное обучение

«Фонтанка» внимательно изучила все порталы, одобренные к использованию школьниками комитетом по образованию. Пока есть ощущение, что все они служат лишь «хранилищем знаний» и никак не смогут заменить детям школьные уроки на время пандемии коронавируса.

Почти ни на одном из сайтов, предложенных комитетом по образованию Смольного уходящим на дистанционное обучение школьникам, нельзя делать видеоконференции для проведения уроков. Практически нигде нет формы для отправки на проверку сочинения. Мало того что многие порталы платные — школы должны будут тратить деньги и на инструменты для видео-конференц-связи или по старинке сидеть в мессенджерах и электронной почте.



В списке рекомендованных для дистанционного обучения ресурсов восемь сайтов: «Портал дистанционного обучения» (http://do2.rcokoit.ru), «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru/), «Учи.ру» (https://uchi.ru/), «Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue), «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/), «Интернет-урок» (https://interneturok.ru/), «Якласс» (https://www.yaklass.ru/), площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).



По оценке директора физико-математического лицея № 239 Максима Пратусевича, функционал всех сайтов примерно одинаковый, а глубина знаний, который они дают, конкретно его школе с углубленным изучением математики соответствует лишь в редких случаях.

«Мы можем давать детям домашнее задание: посмотрите такой-то видеоурок, а мы его обсудим, — объясняет Пратусевич. — Учитель в этом смысле становится тем, кто дает рекомендации: что нужно посмотреть, что прочитать и в каком порядке. А дальше он должен проверить знания. На порталах это, конечно, есть в простых формах, в виде компьютерной проверки. Но написать сочинение, например, ни на одном портале нельзя».

Из предложенных комитетом по образованию сайтов Пратусевичу больше всего симпатичен РЭШ. Но он может быть предвзят, признается директор, ведь его школа принимала участие в создании этого портала, а сам Пратусевич читает там уроки для пятого класса по математике.

Из предложенных этот портал действительно кажется наиболее удобным. Во-первых, материалы для изучения и тренировочные задания лежат в открытом доступе, регистрация нужна лишь для выполнения проверочных заданий и получения дополнительных материалов. Зарегистрироваться на сайте можно, даже если ты уже давно не школьник.



Знания с помощью видеоуроков с графикой и анимацией транслируют специалисты, лекции дополнены конспектами и интерактивными упражнениями. К профилю можно присоединить и учителя, который увидит оценки и прогресс ученика. Хотя, честно говоря, нет никаких сложностей со списыванием и даже при выполнении проверочных заданий не включается таймер.

В ряде школ для дистанционного обучения начинают использовать портал «Учи.ру». Сотрудникам 583-й школы Приморского района на портале нравятся материалы для начальной школы с видеоуроками, они даже заключили с порталом договор. Кроме того, в школе рассказывают, что учитель может присоединять к материалам карточки с собственными заданиями, получить обратную связь от учеников и ставить по ней отметки.

Хотя взять сайт на вооружение в полной мере всем школам, похоже, не представляется возможным: проблема в том, что русский язык доступен только с 1-го по 9-го класс, программированием, как ни странно, предлагают заниматься только ученикам начальной школы, географией — с 5-го по 7-й. Обществознанием и историей — вообще только в 5-м. Но главная проблема рекомендованного комитетом по образованию портала в том, что он платный. Без ограничений ученик может выполнить лишь 20 заданий. Дальше можно купить подписку. Месяц стоит 590 рублей, а год — 4590.



В академической гимназии № 56 считают, что универсального сайта для организации дистанционного обучения нет и быть не может. «Обучение требует, чтобы сайт был не только и не столько хранилищем информации по предмету, сколько предлагал инструменты для тренировки, тренажеры с «ключами» и обязательно комментариями к ответам, с советами и подсказками, а также формы взаимодействия педагога и ученика», — считает замдиректора гимназии и заслуженный учитель России Екатерина Тенютина.

В её учебном заведении сейчас строят свою модель организации удаленного обучения: прорабатывают содержание материала 4-й четверти, форматы его подачи и способы обратной связи. Планируют использовать и предложенные комитетом ресурсы: «"ЯКласс" (работали с ним по ряду предметов в профильных классах и остались довольны), ресурсы «Сириуса» (по профильным предметам и адресно — для определенных детей) и РЭШ. В создании РЭШ наши педагоги тоже принимали участие, имеют опыт разработки материалов, оперативно могут обучить рэшевским «стратегиям» коллег, думаем, как поддержать участников Всероссийской олимпиады школьников и топовых олимпиад, обязательно привлечем наших психологов, важна и оперативная связь с родителями», — перечисляет Екатерина.



Перечисленные ресурсы явно могут использоваться школами только в совокупности с другими. На портале «ЯКласс», разработанном в Сколково, ученикам бесплатно предлагается сухая теория с картинками, и то не по всем предметам. Остальное — по подписке. Курсы «Сириуса» вообще предполагают дополнительное образование для сильных учеников, которое не может прийти на замену обычного.

Оставшиеся в списке ресурсы оставляют желать лучшего. Первый — сайт СПбЦОКОиИТ — портал дистанционного обучения Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий. В пресс-службе компании «Нетрика», управляющей сервисом, заявляют, что «в составе портала есть решение BigBlueButton, обеспечивающее проведение веб-конференций». На главной странице в глаза бросается объявление о том, что логин и пароль для доступа необходимо получить в школе.

Предоставить «Фонтанке» доступ для тестирования сайта в ИВЦ отказались, отметив, что этот вопрос должен решать владелец портала — комитет по образованию. Представители комитета на просьбу «Фонтанки» с воскресенья по четверг не ответили.



Но понять, как устроен сайт, можно с помощью размещенной в открытом доступе на YouTube видеоинструкции для учеников. Для получения знаний школьнику нужно самостоятельно записаться на один из курсов (они соответствуют названиям учебных дисциплин и классу обучения). Дальше ученику предложат темы для изучения, освоив которые он должен будет решить тест и подтвердить знания.

Меньше всего на сайте СПбЦОКОиИТ подумали о первоклассниках. Для них там пока доступен только курс по технологии. По крайней мере, так это выглядит для пользователя без регистрации. Остальным ученикам начальной школы в срочном порядке добавили иностранные языки, русский, литературу, математику и окружающий мир. Список учебных дисциплин, предложенных для изучения ученикам средних и старших классов, предельно общий: нет места специальным предметам вроде экономики или права. Зато есть несколько иностранных языков, за исключением особых случаев вроде финского, который также преподается в некоторых школах Петербурга.

В «Домашней школе InternetUrok.ru» школьникам предлагают видеоуроки по основным образовательным программам с 1-го по 11-й класс. Но вот занятия по русскому языку, математике (включая алгебру и геометрию), физике и химии только по абонементу стоимостью 150–250 рублей в месяц. Если хотите получить еще и доступ к интерактивным тренажерам и тестам, заплатить придется 400 рублей (и это по 50%-ной скидке на время карантина). При желании можно еще и связаться с учителями сервиса и получить возможность отправлять им задания на проверку через форму, а также задавать вопросы и круглосуточно получать на них ответы. За это все нужно заплатить до 2500 рублей в месяц.

