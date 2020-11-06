«По сути, дети учатся самостоятельно». В Смольном расставили акценты в удалёнке по желанию

Школа не организует обучение детей, которых родители решат перевести на дистанционку. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 6 ноября.

«Суть в том, что школа обучение для таких детей не организует. По сути, они учатся самостоятельно», — уточнил собеседник. — Тем не менее ребенок, оставшийся дома, сможет не только самостоятельно изучать учебник и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги».



Ребёнку на добровольном дистанте будут доступны занятия на городском портале https://do2.rcokoit.ru/. К проведению уроков привлекут специалистов Академии постдипломного педагогического образования. «При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа — за четверть (2–9-й классы) или за полугодие (10–11-й классы)», — рассказали в Смольном.

Для школьников также организуют «Продлёнку на удалёнке». Этот проект курирует Педагогический университет имени Герцена. Он стартует через неделю после начала второй четверти, 16 ноября.

«Для школьников младших классов в первой половине дня мы предложим занятия, посвящённые какой-либо теме, например «день математики», «день окружающего мира».

Для старших классов — вебинары по темам уроков, заданных в первой половине дня, с разъяснениями и помощью в выполнении домашних заданий. В чатах и социальных сетях наши студенты по предварительной записи будут проводить индивидуальные консультации по ключевым дисциплинам», — отметили в РГПУ.

