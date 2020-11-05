Дистанционку для старшеклассников в Москве продлевают ещё на две недели

В начале этой недели эпидемиологическая ситуация в Москве стала обостряться, о чём свидетельствует количество вновь выявляемых больных и госпитализаций. В связи с этим мэрия приняла решение оставить старшеклассников дома.

«Дистанционное обучение для учащихся 6–11 классов будет продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 г.», — отмечается в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина 5 ноября. За предыдущие три недели дистанционного режима доля заразившихся ковидом среди старшеклассников снизилась почти вдвое.