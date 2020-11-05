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05.11.2020 09:20
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Дистанционку для старшеклассников в Москве продлевают ещё на две недели

В начале этой недели эпидемиологическая ситуация в Москве стала обостряться, о чём свидетельствует количество вновь выявляемых больных и госпитализаций. В связи с этим мэрия приняла решение оставить старшеклассников дома.

«Дистанционное обучение для учащихся 6–11 классов будет продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 г.», — отмечается в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина 5 ноября. За предыдущие три недели дистанционного режима доля заразившихся ковидом среди старшеклассников снизилась почти вдвое.

«Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась», — сообщает Собянин.

«Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования», — подчёркивается в сообщении.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в последние дни сообщает об увеличении числа ковидных смертей. Всего умерших в столице более 7 тысяч.

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Комментарии (6)

Poganka
Даже не сомневаюсь, что и у нас дистант для всех введут. Все ровняются на Москву. Сегодня или завтра прояснится.
263990011
Для тех, кто боится за своих детей и за себя- оставайтесь дома, пожалуйста. Уходите в отпуск или уходите вообще с работы. Те, кто не боится- дайте им нормально работать , учиться и просто жить!
Taktak
А что у нас? Будут каникулы продлевать? Учитывая ситуацию даже с официальной статистикой, старшеклассников-то можно и оставить учиться дома.
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