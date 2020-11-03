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03.11.2020 23:38
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Снова рост. В Москве за сутки от СOVID-19 умерли 68 человек

Число умерших из-за СOVID-19 в Москве за сутки увеличилось на 68, сообщил 3 ноября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Накануне в Москве за сутки умерли от коронавируса 63 человека.

Всего в столице России умерли 7 004 человека с новым коронавирусом.

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Комментарии (4)

doorbal_
какая неожиданность!!
bluxer
А что новый появился? Старому уже сто лет в обед.
pregatus
Щас ковидиотные напишут про 0,00002% и про заговор рептилоидов.
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