Четыре онлайн-урока в день и дистант из-за больных учителей. Что ждёт школы Петербурга после каникул

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

Родителям Петербурга дали вольную. С 6 ноября в школах принимают заявления о переводе детей на дистант. Изолированным от живого общения ученикам предложат разгруженное от пения и физкультуры расписание и поддержку тьюторов.

Для организации дистанционного обучения власти Петербурга фактически создают виртуальную образовательную систему. В ней, как и в обычной школе, занятия должны будут проводиться по расписанию, но присутствовать на них смогут ученики из разных школ, не выходя из дома.

«Мы создаём условные онлайн классы для каждой параллели, начиная с пятого класса. Никто ещё таким путём не шёл. Мы берём на себя большую ответственность, разрабатывая параллельный образовательный процесс, понимаем, что будет много вопросов, но, учитывая, что весь год, скорее всего, предстоит непростой, — чем раньше начнём, тем быстрее освоим», — прокомментировала в разговоре с «Фонтанкой» вице-губернатор Ирина Потехина.



На дистанте в средней и старшей школе останутся только основные предметы, по которым проводится аттестация. Пение, физкультуру или ИЗО в онлайн-формат не уложили. В расписании предполагается по четыре урока в день. Вести занятия будут специалисты Академии постдипломного педагогического образования, во второй половине дня учеников подхватят тьюторы — старшекурсники педагогического университета имени Герцена. Сейчас они проходят подготовку, чтобы помогать школьникам разбираться в трудных темах. При этом проверка домашних заданий останется на школьных учителях.

«Классный руководитель с родителями должны договориться о формате промежуточной аттестации. Например, это может быть не менее раза в две недели проверка домашних заданий. Тогда школа выделит отдельных педагогов, которые будут эту работу вести, чтобы не нагружать одного предметника», — отметила Ирина Потехина.

Для младшей школы предусмотрен особый формат — обучение через развлечение. «Edutainment — есть такой формат: Education (образование) + Entertainment (развлечение). Это скорее поддержка для родителей — занимательная математика, занимательная грамматика, то есть в большей степени игровые образовательные форматы для младшей школы», — уточнила Потехина.



Согласно проведённому опросу четверть петербургских родителей хотели бы перевести детей на дистант. Перед осенними каникулами онлайн учился 141 класс в 76 школах, при этом в городе впервые была побита планка в 700 заболевших коронавирусом за сутки. Спустя две недели статистика ведётся в числах другого порядка, ежедневно выявляется более тысячи случаев.

Решение о продлении каникул принималось, чтобы затормозить рост заболеваемости в школах, среди учеников такая тенденция наблюдается, а педагоги продолжают болеть. Если на прошлой неделе сообщалось о 330 учителях, то сейчас коронавирус подтверждён у более шести сотен. По информации «Фонтанки», из-за их болезни в одной из школ Московского района 10 и 11 классы будут заниматься онлайн — без альтернативы.

«За две недели каникул у нас практически остановился рост заболеваемости среди детей. По педагогам такой картины нет, несмотря на то, что мы отпустили учителей на удалёнку, — отмечает Ирина Потехина. — У нас есть школы, где целые параллели остаются обездвиженными, без педагогов. Если в первой четверти класс уходил на удалёнку, когда заболевали дети, сейчас у нас классы будут уходить на удалёнку, потому что просто с ними некому будет заниматься. Мы видим точечно такую ситуацию и наша задача, чтобы она не переросла в общегородскую тенденцию».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

