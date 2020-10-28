В Петербурге создают центр онлайн-уроков. Как Смольный будет решать проблему дистанционки

Планируется ли второе продление каникул в Петербурге, закроются ли детские сады и как в Смольном собираются решать вопрос дистанционного обучения, «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

вице-губернатор Ирина Потехина Фото: предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Ирина Потехина в прямом эфире программы «Инсайд» ответила на вопросы читателей и главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова. Мы выбрали самое главное.

— Мэрия Москвы объявила, что школьные каникулы, которые там начались на неделю раньше чем у нас, закончатся, как минимум, на неделю позже планируемого срока. У нас каникулы начались по плану, но продлеваются на два или три дня в зависимости 5-ти или 6-ти дневного обучения в школах. Ирина Петровна, мы выйдем с каникул 9-го числа?



— Пока никаких других планов у нас нет. Мы рассчитываем выйти с каникул 9 ноября.

— С чем мы ушли на каникулы, каковы были показатели в конце прошлой недели по количеству заразившихся учеников и учителей?

— У нас 141 класс находился на удалённом обучении, заболели больше 1400 детей и 330 педагогов. Это та цифра, с которой мы закончили четверть. Сейчас после обсуждения с педагогическим сообществом мы приняли решение, что педагогам тоже нужно дать передышку. И раз уж у нас образовалось полноценных две недели каникул, то и у педагогов должна быть возможность поработать в это время удалённо.

В первый каникулярный день у нас около 40% сотрудников школ ушло на удалёнку, с каждым днём эта цифра нарастает. Нам директора сразу сказали, что часть работы на каникулах нужно сделать офлайн. К концу недели количество педагогов, которые уйдут на удалёнку, поднимается до 75%. Нам очень важно, чтобы педагоги были здоровые, чтобы они были в хорошем психологическом состоянии. И очень важно, чтобы эти две недели передышки они использовали по полной программе.



Как только каникулы продлили, в этот же день начали задавать вопросы — а что же будет с ноября? Мы понимаем, что даже на плато ещё не вышли. У нас каждый учебный год самые сложные месяцы — это январь и февраль. Нам в любом случае нужны страховочные варианты, потому что есть достаточно большой контингент семей, которые уже сейчас хотят уйти на дистант.

— Я честно признаюсь: слабо представляю, как один педагог может отработать днём в классе и потом ещё раз — для части аудитории на дистанте.

— Мы хотим создать общегородской онлайн центр, где можно было бы для всех параллелей сделать полноценные онлайн уроки. Понятно, что одними онлайн уроками здесь обойтись невозможно и нам понадобится целая команда тьюторов, которая могла бы сопровождать детей, чтобы их подстраховывали с домашним заданием и непонятыми темами. Насколько мне известно, никто в стране такую форму пока не пробовал.

Сейчас на домашнее обучение может уйти любой ребёнок по заявлению родителей. Родители переживают, что если они заберут ребёнка из школы, то им придётся приходить заново в эту школу. Именно поэтому мы пытаемся сделать комбинированную историю. Родитель может написать заявление на конкретное время, на четверть например. Мы сейчас рассчитываем в самое ближайшее время открыть дистанционное образование для тех детей, которые ушли по сути дела на семейное обучение.



— Читатели спрашивают, сдают ли педагоги тесты на коронавирус?

— В обязательном порядке тесты сдавали педагоги, которые выезжали за пределы города к первому сентября. Это правило было исполнено.

— Собираются ли в Петербурге закрывать детские сады, как это было весной?

— Дети в принципе болеют меньше и бессимптомно. У нас на сегодняшний день в 8 детских садах есть карантинные группы, но там заболевают взрослые. Пока мы детские сады не планируем закрывать.

— Когда будет принято решение об обеспечении питанием учащихся 5–11 классов из числа многодетных, но не имеющих регистрации в Петербурге, а зарегистрированных в Ленинградской области?

— Для того чтобы эта льгота оказалась возможной, нам нужно было внести изменение в Социальный кодекс. Это целая процедура, и мы сейчас подходим к её завершению. Я рассчитываю, что в новой четверти мы сможем этот вопрос решить.

— У нас председателя комитета образования нет уже около двух месяцев. А когда появится?

— Этот вопрос не даёт мне покоя круглосуточно.



— Я понимаю, что в это время мало, кто захочет занять эту должность.

— Вы у меня прямо с языка сняли этот тезис. Такое количество задач и стрессов сейчас, что сильные люди, которых мне бы хотелось видеть на этом посту, прямо в паузу впадают, когда я веду с ними эти разговоры. Слабых, конечно, видеть не хотелось бы. Мы находимся в активном поиске, но хочу подчеркнуть, что в комитете сильная команда и не думаю, что кто-то из педагогов и родителей почувствовал, что на нашем корабле есть какие-то проблемы.

— Из области безопасности вопрос. Может ли город обеспечить школы необходимым количеством масок?

— Мы говорим о масках для детей?

— Ну очевидно, о масках для детей и для учителей. Для тех, кто приходит в школу.

— По правилам, которые согласованы сегодня Роспотребнадзором, маски обязаны носить сотрудники пищеблока. Вот там это очень жесткое условие. Педагогам мы рекомендуем носить маски, особенно на переменках, когда есть возможность с другим коллективом детским пересечься. Но в классе, когда учитель ведет урок и может соблюдать социальную дистанцию стоя у доски, мы не настаиваем на том, чтобы педагог носил маску. Вообще с масками проблем нет. Я, честно говоря, не слышала ни разу за всю первую четверть, чтобы у кого-то были вопросы, связанные с масками.



— Я бы, кстати, предложил попробовать кому-нибудь провести урок в маске. Поверьте, это задача совсем нетривиальная. И я бы, честно говоря, отказался. Огромное количество вопросов по детскому питанию. Я часть задам, хотя я сразу скажу, что это не блок Ирины Петровны. За школьное питание у нас все-таки отвечает управление социального питания. Правильно я говорю, Ирина Петровна?

— Абсолютно правильно. Но вопрос, который точно можно адресовать комитету по образованию и мне — это по поводу контроля детского питания.

— Вот как раз вопрос из этой серии, и их много. Если мне ребенок присылает фотографию отвратительного вида питания, а директор школы меня не слышит. До горячей линии управления социального питания не дозвониться. Кто будет заниматься конкретно этим вопросом? Кому конкретно адресовать эта вопросы и какие меры будут приняты?

— При комитете по образованию сформирована рабочая группа. В эту рабочую группу входит представитель Роспотребнадзора, местное отделение ОНФ и в обязательном порядке родительский комитет. При каждой школе сегодня создаются такие группы. Задача городского комитета — выходить с рейдами в школы. В своей родной школе родительский комитет может такие рейды проводить хоть ежедневно. Насколько мне известно, большинство школ уже на сегодняшний день такие группы создали. Я думаю, что, в первую очередь, нужно пообщаться с родительским комитетом своей школы. А они уже до нас достучатся, можете не сомневаться.

