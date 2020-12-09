Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего по его вине в ДТП. «Я вряд ли смогу вновь работать по своей веселой профессии»

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — цитирует издание отрывок из письма, написанного еще 3 ноября.

Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, написал письмо младшему сыну погибшего в автоаварии Валерию Захарову. Как сообщает 9 декабря ТАСС, в письме Ефремов просит прощения и говорит, что больше не сможет работать актером.

Ефремов просит прощения и пишет, что каждый день думает о погибшем Сергее Захарове.



«Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии», — говорится в письме.



Ефремов уверяет, что сделает все, что в его силах, для сына погибшего и его семьи. Актер поделился и своими переживаниями из-за гибели отца. «Мой отец умер больше 20 лет назад. И поверьте, я знаю, что значит для сына потерять отца, когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза», — написал он.



Адвокат семьи потерпевших Александр Добровинский заявил, что именно эта часть письма вызывает у сына погибшего странные чувства. «Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно», — сказал Добровинский, лишенный адвокатского статуса после дела Ефремова.

