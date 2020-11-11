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11.11.2020 18:48
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Причиной лишения Добровинского статуса стало разглашение адвокатской тайны

Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны, а точнее, информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова. Об этом адвокат сообщил 11 ноября.

«Наконец решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом», — сообщил ТАСС Добровинский.

Добровинский с решением не согласен. Он считает, что сможет его обжаловать.

«Хотя я прекрасно понимаю, что будут предприняты различные попытки помешать мне вернуть статус, но, к счастью, у меня не отняли мой ум, и у меня есть колоссальная поддержка коллег и друзей и из адвокатской среды, и политиков. Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы», — добавил он.

О лишении Добровинского адвокатского статуса стало известно в конце октября. Напомним, на процессе актёра Михаила Ефремова он представлял интересы потерпевшей стороны.

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