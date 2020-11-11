Причиной лишения Добровинского статуса стало разглашение адвокатской тайны

Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны, а точнее, информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова. Об этом адвокат сообщил 11 ноября.



«Наконец решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом», — сообщил ТАСС Добровинский.

