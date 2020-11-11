Причиной лишения Добровинского статуса стало разглашение адвокатской тайны
Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны, а точнее, информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова. Об этом адвокат сообщил 11 ноября.
«Наконец решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом», — сообщил ТАСС Добровинский.
Добровинский с решением не согласен. Он считает, что сможет его обжаловать.
«Хотя я прекрасно понимаю, что будут предприняты различные попытки помешать мне вернуть статус, но, к счастью, у меня не отняли мой ум, и у меня есть колоссальная поддержка коллег и друзей и из адвокатской среды, и политиков. Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы», — добавил он.
О лишении Добровинского адвокатского статуса стало известно в конце октября. Напомним, на процессе актёра Михаила Ефремова он представлял интересы потерпевшей стороны.