Ярмарки, лотки и зимние кафе. Смольный предложил четыре выхода закрытому на Новый год общепиту

В дополнение к главной городской ярмарке на Манежной чиновники намерены запустить еще нескольких площадок в районах. В ближайшее время будет опубликован список локаций, которые уже сейчас предназначены для проведения ярмарок, также чиновники хотят упростить внесение туда новых мест. Провести новые конкурсы администрации районов уже вряд ли успеют, но смогут выступить организаторами самостоятельно.

Смольный предложил ресторанам новые форматы работы во время новогодних каникул. Об этом «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Во-вторых, Смольный хочет разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель перед дверями заведений — по той же схеме, как летом можно было ставить в упрощенном порядке летние кафе.

В-третьих, можно беспрепятственно осуществлять разносную торговлю (с рук, лотка, из корзин и ручных тележек) без размещения торгового оборудования на земельных участках, добавил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Наконец, бизнес может организовать точки продажи на частной территории, например, во внутреннем дворе отеля или ресторана, если позволяет установленный вид разрешенного использования земельного участка.

Напомним, согласно последней редакции 121-го коронавирусного постановления, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. А с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января им запрещено принимать гостей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00.

Подробнее о том, как бизнес отреагировал на предложение, читайте в материале «Фонтанки».