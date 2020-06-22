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22.06.2020 11:50
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Утром вынесли, вечером убрали. Смольный рассказал, как будут работать «упрощенные» летние кафе

Петербургский «Центр развития и поддержки предпринимательства» 22 июня опубликовал предварительную инструкцию для ресторанов о том, как получить разрешение на летнее кафе в упрощенном порядке.

Ранее «Фонтанка» сообщила о планах чиновников разрешить работу общепита на свежем воздухе с 29 июня. Помимо веранд, которые заключили с городом так называемый договор размещения, чиновники хотят выдавать разрешение на уличную мебель перед входом в заведение. Пока необходимое постановление не принято, а значит, подать заявку нельзя, но чиновники решили заранее рассказать бизнесу, какие правила им придется соблюдать.

Разместить столы и столики можно будет на смежном с заведением участке с 29 июня по 15 октября. Условие — внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь занимаемого участка не должна превышать площадь самого ресторана. Для прохода пешеходов и проезда уборочной техники надо будет оставить 1,5 м тротуара. Также нельзя нарушать права собственников соседних зданий.

Столики и стулья можно будет выставлять с 8 утра до полуночи — на ночь их необходимо убрать. Запрещается использовать такую мебель для размещения рекламы.

После утверждения Смольным необходимых поправок в городские законы заявку можно будет подать через личный кабинет на сайте имущественных отношений. Ее рассмотрят в течение пяти дней.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

krasnonosov
А как вынести серость и бездарность из Смольного?
f0ntan
Белая пластиковая мебель, т.е. белые пластиковые столы и стулья, которые выносят в летних уличных кафе, по этим чиновничьим требованиям не подходят. Поскольку они не вписываются во внешний вид и стилистику окружающей архитектуры. Владельцы ресторанов, расположенных в центре города, должны заказать пластиковые столы и стулья в стиле дореволюционной архитектуры, с балясинами и украшениями на этих пластиковых столах и стульях, и окрашенными в цвет здания.
Павелко Алексей
Лучше бы рассказали, стоит ли ожидать открытие общепита(без летних террас) до Нового года. И еще, у одних есть возможность поставить столики, а у других нет,как на это смотрит антимонопольная служба?
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