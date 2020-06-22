Утром вынесли, вечером убрали. Смольный рассказал, как будут работать «упрощенные» летние кафе

Ранее «Фонтанка» сообщила о планах чиновников разрешить работу общепита на свежем воздухе с 29 июня. Помимо веранд, которые заключили с городом так называемый договор размещения, чиновники хотят выдавать разрешение на уличную мебель перед входом в заведение. Пока необходимое постановление не принято, а значит, подать заявку нельзя, но чиновники решили заранее рассказать бизнесу, какие правила им придется соблюдать.

Петербургский «Центр развития и поддержки предпринимательства» 22 июня опубликовал предварительную инструкцию для ресторанов о том, как получить разрешение на летнее кафе в упрощенном порядке.

Разместить столы и столики можно будет на смежном с заведением участке с 29 июня по 15 октября. Условие — внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь занимаемого участка не должна превышать площадь самого ресторана. Для прохода пешеходов и проезда уборочной техники надо будет оставить 1,5 м тротуара. Также нельзя нарушать права собственников соседних зданий.



Столики и стулья можно будет выставлять с 8 утра до полуночи — на ночь их необходимо убрать. Запрещается использовать такую мебель для размещения рекламы.



После утверждения Смольным необходимых поправок в городские законы заявку можно будет подать через личный кабинет на сайте имущественных отношений. Ее рассмотрят в течение пяти дней.

