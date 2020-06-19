Летние кафе выманивают из тени. Смольный упрощает их согласование

Посидеть с бокалом вина на веранде ресторана петербуржцы смогут уже с 29 июня. Правда, спрятать клиентов от дождя и летнего зноя под зонтиком смогут не все заведения.

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ»

Как стало известно «Фонтанке», правительство Петербурга разработало упрощенный порядок размещения летних кафе. Уличные столики и скамейки будут рассматриваться не как нестационарные торговые объекты, требующие большого количества согласований и заключения договора со Смольным, а как элементы благоустройства, для которых достаточно простого разрешения. Рынок приветствует «европейский порядок», но ждет от чиновников большей ясности.

О том, что работа летних кафе в Петербурге возобновится 29 июня, сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Сейчас работа общепита в Петербурге запрещена, за исключением доставки и навынос. Ранее власти анонсировали запуск общепита на открытом воздухе в рамках второго этапа снятия ограничений, но точные сроки не называли.



Если правила согласований останутся неизменными, обслуживать посетителей смогут чуть менее 600 заведений. Именно столько уличных террас ресторанов и отдельных летних кафе имеют действующий договор с городом. Всего в Петербурге, по оценке участников рынка, около 6 тысяч заведений общепита. Таким образом, основная масса предпринимателей не сможет воспользоваться послаблениями. Заключение договора на летнее кафе — длительный процесс, и успеть можно будет разве что к осени.

Не дождавшись разрешения на работу, многие рестораны начали работать за закрытыми дверями либо ставить у входа столики и лавочки. Объяснения, что это делается не для удобства посетителей, а на время проведения дезинфекции помещения, не слишком убеждают комитет по контролю за имуществом — рестораторам выписывают протоколы, которые должны обернуться штрафами.

Первую попытку узаконить стихийные летние кафе чиновники предприняли еще в конце мая, сообщала «Фонтанка». Изначально предполагалось, что ставить столы и столики можно будет в уведомительном порядке, сообщив о своем намерении комитету по промышленной политике, инновациям и торговле за три дня до начала работы. Правда, инициатива споткнулась о Земельный кодекс, согласно которому пользование государственными участками не может осуществляться «без оформления земельно-правовых отношений».



В середине июня Смольный сделал второй подход к снаряду. По словам Евгения Елина, отношения с городом будут оформляться через разрешение, которое будет выдавать комитет имущественных отношений. «Фактически это и есть уведомительный принцип. Основная идея уйти от договоров: если мы заключаем [договор размещения], надо пропускать его по всем согласованиям, но если мы рассматриваем столы и столики как элемент благоустройства, то не накладываем дополнительных требований. Если организация берет обязанность, что утром столики ставит, а ночью убирает, чтобы чистить территорию, даем разрешение», — сказал он. Сейчас проект проходит согласование с другими ведомствами, добавил вице-губернатор.

В комитете имущественных отношений «Фонтанке» сообщили, что уже сейчас выдают разрешения на размещение уличной мебели «в соответствии с правилами благоустройства». А это означает, что, прежде чем поставить рядом со своим заведением лавку, столик или качели, предприниматель должен согласовать с городом проект и убедить чиновников, что такие объекты вписываются в архитектурную среду. Но требования к процедуре, занимающие несколько страниц, сами по себе способны довести бизнес до истерики. В частности, предприниматели сообщали, что откажутся от украшений к Новому году из-за длительности и сложности согласования.



Но летние кафе от этой головной боли обещают избавить. Как следует из новой версии проекта постановления (есть в распоряжении издания), рестораторы смогут ставить рядом со своими заведениями уличную мебель без проекта. Условие одно — площадь, занимаемая оборудованием, не превышает площадь самого ресторана. Послабления будут действовать с 29 июня до 30 сентября либо как вариант до 15 октября.

Разрешения для выносных столиков будут оформляться в заявительном порядке, сказали в КИО. Способ подачи еще обсуждается, но, вероятно, о своем желании поставить уличную мебель предприниматели смогут сообщить через личный кабинет на сайте ведомства. К заявке нужно будет приложить схему границ земельного участка в формате Mapinfo (mif, tab). Ориентировочный срок рассмотрения — 5 дней.

Но некоторые ограничения все же будут. Во-первых, столы и столики можно будет поставить только на смежной со стационарным заведением территории. Во-вторых, если летнее кафе разместятся на тротуаре, инженерных сетях или в охранной зоне, профильные комитеты пропишут для них отдельные требования.



В комитете по благоустройству затруднились уточнить свои правила, сославшись на то, что письмо об упрощённом порядке согласования летних кафе поступило в ведомство только сегодня, 19 июня.

Рестораторы приветствуют решение Смольного, но опасаются: на деле процедура окажется не такой простой, как заявляют чиновники. В частности, в уточнении нуждается понятие «уличной мебели». Сейчас правила благоустройства понимают под ней «скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы, уличные часы, почтовые ящики». А вот зонтиков в перечне нет. И это значит, что их согласовывать надо отдельно и по длинному кругу. «Придется сидеть под палящим солнцем или проливным дождем», — говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

По его словам, рестораторы предлагали Смольному разрешить ставить такие конструкции вообще без всякого согласования. «Возможность работать в оставшиеся летние месяцы поддержит умирающий бизнес. Размещение в уведомительном порядке — это европейский опыт, чем мы хуже Хельсинки?» — отмечает Гарбар. Опасаться, что летние кафе оккупируют тротуары и из временных превратятся в постоянные, не стоит, считает ресторатор. «Если кто-то начинает строить террасу со стеклопакетами и кондиционерами, есть комитет по контролю за имуществом — пришел, разрушил и ушел», — отмечает он. А вот уборочной технике, по мнению Гарбара, куда больше мешают рекламные тумбы, чем выносные столики.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

