«И этот враг — не вирус, этот враг — вы, господин Беглов». Бизнесмен написал манифест ковидного сопротивления

Петербургский предприниматель Александр Коновалов, отказавшийся подчиняться коронавирусным ограничениям Смольного, опубликовал манифест ковидного сопротивления. Его текст был распространен 8 декабря.
По словам Коновалова, он является основателем сети салонов «Леди», клиники по похудению и ряда других бизнесов в Петербурге, но также «помогает» предпринимателям «избегать проблем с законом, оптимизировать налоги и отбивать атаки прогнивших государственных служб». Юридическими услугами бизнесмена пользуется около 300 заведений общепита в Петербурге, в которых трудится порядка 8 000 человек.
Правительство «решило добить отрасль, обязав вернуть деньги за новогодние праздники и корпоративы». Но для огромного количества заведений праздники — «единственный способ вернуть хотя бы часть долгов, накопившихся за время пандемии», отмечает Александр Коновалов.
«С нас хватит! Мы, предприниматели Санкт-Петербурга, больше не намерены испытывать на себе слабоумие власти. Вы, беспомощные чиновники, не сможете прикрывать свои тылы нашим голодом. <...> Мы будем игнорировать вас, как вы игнорируете наши проблемы, мы будем унижать вас, как вы унижаете наше стремление прокормить свои семьи», — заявляет предприниматель.
Александр Коновалов утверждает, что его поддерживают и другие предприниматели, которые нанесли свои заведения на «Карту сопротивления», показав, что намерены работать на новогодних праздниках. «На этой карте — люди, которым некуда отступать. Они сплотились перед общим врагом. И этот враг — не вирус, этот враг — вы, господин Беглов», — бросает предприниматель вызов губернатору.
К проекту «Карта сопротивления», запущенному петербургским предпринимателем Александром Коноваловым, присоединилось более 100 предприятий общественного питания.
Новая редакция 121-го постановления запретила работу на новогодних каникулах музеев, театров и ресторанов, а также экскурсионные туристические перевозки, что привело к массовому отказу путешественников от туров в Петербург. Свое решение чиновники обосновали, в том числе, желанием снизить туристическую привлекательность.
Чиновники Смольного уже несколько раз приходили с проверками в бары Александра Коновалова и опечатывали их за нарушение коронавирусного режима и правил продажи алкоголя. Предприниматель и его партнеры снимают печати и продолжают работать.
Александр Коновалов стал известен в Петербурге как «ИП городского масштаба» после одноименного расследования газеты «Деловой Петербург». Издание подсчитало, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3–4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговых точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Скорее всего, этот «ИП», зарегистрированный предпринимателем Александром Коноваловым, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускником Университета МВД, лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников, сообщал «ДП».
Расследование «Фонтанки» показало, что предприниматель также является партнёром части баров улицы Рубинштейна, которые нарушают покой местных жителей. Придуманная бизнесменом схема смены юрлиц позволяет им избегать закрытия, несмотря на предписания Роспотребнадзора.
Александр Коновалов видит свою миссию в развитии малого бизнеса, рассказывал он в интервью «Медузе». Себя он сравнивает с зиц-председателем Фунтом из «Золотого теленка».
В интервью «Свое дело плюс» предприниматель рассказал, что был вынужден ликвидировать свое ИП, на котором повисли штрафы почти на миллиард рублей, и теперь пользуется различными ООО.