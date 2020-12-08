«И этот враг — не вирус, этот враг — вы, господин Беглов». Бизнесмен написал манифест ковидного сопротивления

По словам Коновалова, он является основателем сети салонов «Леди», клиники по похудению и ряда других бизнесов в Петербурге, но также «помогает» предпринимателям «избегать проблем с законом, оптимизировать налоги и отбивать атаки прогнивших государственных служб». Юридическими услугами бизнесмена пользуется около 300 заведений общепита в Петербурге, в которых трудится порядка 8 000 человек.

Правительство «решило добить отрасль, обязав вернуть деньги за новогодние праздники и корпоративы». Но для огромного количества заведений праздники — «единственный способ вернуть хотя бы часть долгов, накопившихся за время пандемии», отмечает Александр Коновалов.

«С нас хватит! Мы, предприниматели Санкт-Петербурга, больше не намерены испытывать на себе слабоумие власти. Вы, беспомощные чиновники, не сможете прикрывать свои тылы нашим голодом. <...> Мы будем игнорировать вас, как вы игнорируете наши проблемы, мы будем унижать вас, как вы унижаете наше стремление прокормить свои семьи», — заявляет предприниматель.

Александр Коновалов утверждает, что его поддерживают и другие предприниматели, которые нанесли свои заведения на «Карту сопротивления», показав, что намерены работать на новогодних праздниках. «На этой карте — люди, которым некуда отступать. Они сплотились перед общим врагом. И этот враг — не вирус, этот враг — вы, господин Беглов», — бросает предприниматель вызов губернатору.