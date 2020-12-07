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Печать

Смольный отчитался о закрытии семи баров, нарушивших «комендантский час». После ухода чиновников они сорвали печати и продолжили работу

С 4 по 6 декабря чиновники Смольного в компании с сотрудниками Роспотребнадзора и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверили ночные заведения на улицах Рубинштейна, набережной канала Грибоедова, Садовой улице, Купчинской и Заневском проспекте.

Как рассказали «Фонтанке» в ситуационном центре, в ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения 121-го постановления: бары не закрылись после 23:00, не имели QR-кода и стандарта безопасной деятельности, их посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также были выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и продажа алкоголя без лицензии.

У предпринимателей были изъяты 136 литров алкоголя, возбуждены дела об административных правонарушениях. Двери семи заведений (бары «Скандал», «Commode», «POISON», «Трудовые будни», «Плед», «Фабрика», «Зодиак») были опечатаны, деятельность приостановлена, отметили в Ситуационном центре.

предоставлено Александром Коноваловым

Но пломбы продержались недолго. Так, сотрудники «Пледа» сорвали печати сразу после ухода чиновников. Как рассказал «Фонтанке» партнер закрытых заведений Александр Коновалов, работу возобновили и другие точки. «Все заведения, которые опечатаны, открываются ровно через минуту после того, как эти [чиновники] уезжают», — заявил он.

Ранее Смольный уже отчитывался о закрытии заведений Александра Коновалова, а предприниматель рассказывал, что сорвал печати и продолжил работу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

262126571
Полная некомпетентность губернатора. А цена - жизни старших перебуржцев. Аналогия с блокадой.
житель города П.
Мне известно, что уже во всю действует практика - заведения работают и после времени закрытия, "до последнего посетителя", но расчеты - по налу или через мобильный сбер. Не берусь осуждать владельцев этих кафе, тем более что меру с таким комендантским часом считаю странной. Но очень показательно.
sakorol
какое неуважение власти
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