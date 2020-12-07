С 4 по 6 декабря чиновники Смольного в компании с сотрудниками Роспотребнадзора и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверили ночные заведения на улицах Рубинштейна, набережной канала Грибоедова, Садовой улице, Купчинской и Заневском проспекте.



Как рассказали «Фонтанке» в ситуационном центре, в ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения 121-го постановления: бары не закрылись после 23:00, не имели QR-кода и стандарта безопасной деятельности, их посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также были выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и продажа алкоголя без лицензии.

