С 4 по 6 декабря чиновники Смольного в компании с сотрудниками Роспотребнадзора и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверили ночные заведения на улицах Рубинштейна, набережной канала Грибоедова, Садовой улице, Купчинской и Заневском проспекте.
Как рассказали «Фонтанке» в ситуационном центре, в ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения 121-го постановления: бары не закрылись после 23:00, не имели QR-кода и стандарта безопасной деятельности, их посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также были выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и продажа алкоголя без лицензии.
У предпринимателей были изъяты 136 литров алкоголя, возбуждены дела об административных правонарушениях. Двери семи заведений (бары «Скандал», «Commode», «POISON», «Трудовые будни», «Плед», «Фабрика», «Зодиак») были опечатаны, деятельность приостановлена, отметили в Ситуационном центре.
предоставлено Александром Коноваловым
Но пломбы продержались недолго. Так, сотрудники «Пледа» сорвали печати сразу после ухода чиновников. Как рассказал «Фонтанке» партнер закрытых заведений Александр Коновалов, работу возобновили и другие точки. «Все заведения, которые опечатаны, открываются ровно через минуту после того, как эти [чиновники] уезжают», — заявил он.
Ранее Смольный уже отчитывался о закрытии заведений Александра Коновалова, а предприниматель рассказывал, что сорвал печати и продолжил работу.