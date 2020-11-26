Смольный опечатал двери «Угрюмочной» и еще девяти питейных заведений, нарушивших запрет на работу в ночное время. Пломбы продержались не везде

Более 100 заведений общественного питания Петербурга не выполнили запрет Смольного на работу после 23:00. Об этом 26 ноября сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина по результатам проверок. По итогам последнего ночного рейда были закрыты 10 объектов общественного питания в Адмиралтейском и Центральном районах. «По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Входные двери были закрыты и опечатаны», — отмечается в сообщении. Нарушителям грозит штраф от полумиллиона рублей, отметили в аппарате вице-губернатора

По информации «Фонтанки», среди них был бар «Угрюмочная» на улице Рубинштейна, а также бары «Лаборатория 31» на Гороховой улице и улице Марата, которые связывают с «ИП городского масштаба» Александром Коноваловым. Ранее предприниматель открыто бросил вызов Смольному, заявив, что не будет соблюдать «комендантский час» для общепита. Сам предприниматель подтвердил, что несколько его заведений были опечатаны по итогам рейдов, но затруднился назвать точное количество. «Пусть опечатывают сколько хотят. Мы не обращаем внимания», — сказал он. По его словам, все заведения продолжили работу, не простояв закрытыми «ни минуты». Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике и глава ситуационного центра Александр Ситов не исключил, что часть закрытых заведений вновь открылись, сменив вывеску. «В отношении этих случаев будет проводиться проверка. Комитет по промышленной политике прорабатывает возможность привлечения к ответственности также арендодателей кафе, баров и ресторанов, которые нарушают введенные в городе ограничения», — сказал он.