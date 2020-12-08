ЧГТРК «Грозный» выпустила репортаж с похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, который, по данным французской полиции, в пригороде Парижа отрезал голову учителю за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Ролик опубликован в YouTube-канале телекомпании 8 декабря. В начале сюжета его автор заявляет, что юноша «стал жертвой провокации».

«Такую провокацию сложно выдержать, отмечают здесь. По словам его родных, Абдуллах Анзоров изучал религию, был юношей с характером. Вот и не смог совладать с задетыми чувствами», — говорится в репортаже.