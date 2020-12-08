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Телеканал «Грозный» выпустил репортаж с похорон юноши, которого считают убийцей учителя во Франции. В Чечне его называют «жертвой провокации»

ЧГТРК «Грозный» выпустила репортаж с похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, который, по данным французской полиции, в пригороде Парижа отрезал голову учителю за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Ролик опубликован в YouTube-канале телекомпании 8 декабря. В начале сюжета его автор заявляет, что юноша «стал жертвой провокации».

«Такую провокацию сложно выдержать, отмечают здесь. По словам его родных, Абдуллах Анзоров изучал религию, был юношей с характером. Вот и не смог совладать с задетыми чувствами», — говорится в репортаже.

При этом со ссылкой на слова родственников журналист отмечает, что молодой человек ранее не проявлял агрессии. «Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался какой-либо агрессивностью, отмечают родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих, говорят здесь», — констатирует автор сюжета.

В заключение репортажа корреспондент ЧГТРК «Грозный» сообщает: «На ошибках, как говорится в русской поговорке, учатся. Но французские власти так и не научились обходить острые углы. Даже после инцидента 7 января 2015 года, когда на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение из-за публикации тех же карикатур».

Скриншот из видео в YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC3FPh5_CUUx99KCqDE09kWQ" dir="auto">ЧГТРК «Грозный»</a>
Скриншот из видео в YouTube-канале ЧГТРК «Грозный»

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин, по данным местной полиции, 18-летний выходец из России Абдуллах Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Анзорова застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек. Ведется расследование.

В минувшие выходные в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни состоялись похороны Анзорова. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

Скриншот из видео в YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC3FPh5_CUUx99KCqDE09kWQ" dir="auto">ЧГТРК «Грозный»</a>
Скриншот из видео в YouTube-канале ЧГТРК «Грозный»

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Комментарии (6)

JTprof
Я среди образованных людей не встречал, тех кого можно спровоцировать или оскорбить какими-либо карикатурами, да хоть там его мамка на картинке будет.
Владислав М
Разве это не прямое оправдание терроризма? Где прокуроры?
Oleg_I
Что-то Бастрыкин с Захаровой помалкивают. В результате подлой провокации иностранных наймитов по произволу французской полиции застрелен молодой гражданин России. Кто ответит за эти происки проклятых либералов?
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