Как стало известно «Фонтанке», тело Анзорова, родившегося в Шалажи, родственники привезли через Турцию. В чеченских сообществах «ВКонтакте» публикуют видео с места события. Людей на похоронах много. Согласно национальной традиции, выкрикивая молитву, они сопровождают тело, которое помещено на носилки и обернуто в зелёное.

Местные жители рассказывают, что по прибытии тела село закрыли якобы на карантин, его патрулируют, чтобы не допустить желающих побывать на похоронах, и в соседних сёлах скопились пробки. «Также запрещено снимать похороны, военные также ходят среди толпы и проверяют, снимает ли кто. Если видят, что снимают, то отбирают телефон», — рассказывают в соцсетях .

Франция, в отличие от России, выдаёт тела террористов родственникам и позволяет похоронить, в том числе на родине. Также их хоронят на кладбищах французских городов, где они жили или были убиты, а если у террористов не оказалось родственников, то за счёт государства.



Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин, по данным местной полиции, 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Анзорова застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил теракт и выразил соболезнования родным преподавателя, а также призвал французов «признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет». Муфтий Чечни, советник Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев, возмущённый акциями в память учителя с демонстрацией карикатур, назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом номер 1».

Что касается жителей Чечни, не все верят официальной версии случившегося. При этом, как стало известно «Фонтанке», близкие Анзорова уверяют, что он не был радикальным исламистом, и мотив преступления для них неочевиден. Поэтому многие расценивают воскресное событие как похороны не террориста, а земляка.