В этом году горожане проголосовали за установку не пластиковой ели, а настоящей — живой из леса. Подходящую нашли под Петербургом в Хиттолово. У идеальной «кандидатки» должны были совпасть сразу несколько показателей: высота — около 25 метров, красивые и равномерно распределенные ветки, удобное место расположения — рядом с дорогой и без электрических проводов.

Весь день 7 декабря ель провела в отстойнике на Шафировском проспекте, после чего уже за полночь «новогодний кортеж» двинулся в центр города.

Украшать ёлку будут до 20 декабря. Для ели 2020/2021 выбрали ретростиль. На ней развесят три сотни игрушек и почти километр гирлянд и серпантина. Помимо главного дерева на Дворцовой появятся ещё два десятка ёлочек поменьше.