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Главная городская ель «поселилась» на Дворцовой

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Под покровом ночи 8 декабря на Дворцовой площади установили главную городскую новогоднюю ёлку.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Установка многотонной красавицы заняла несколько часов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В этом году горожане проголосовали за установку не пластиковой ели, а настоящей — живой из леса. Подходящую нашли под Петербургом в Хиттолово. У идеальной «кандидатки» должны были совпасть сразу несколько показателей: высота — около 25 метров, красивые и равномерно распределенные ветки, удобное место расположения — рядом с дорогой и без электрических проводов.

Весь день 7 декабря ель провела в отстойнике на Шафировском проспекте, после чего уже за полночь «новогодний кортеж» двинулся в центр города.

Украшать ёлку будут до 20 декабря. Для ели 2020/2021 выбрали ретростиль. На ней развесят три сотни игрушек и почти километр гирлянд и серпантина. Помимо главного дерева на Дворцовой появятся ещё два десятка ёлочек поменьше.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

michailPotapov
А почему до 20 декабря ? Забить болт . Коронавирус же.
mik70
Ну опять снова. А деньги на кино обратно в бюджет возвращать? Там наверно не 800 р за метр.
Alex000
И зачем оно, если "новогодние гуляния в Петербурге планируются максимально безлюдными"? Бюджет освоить?
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