Главную ёлку Петербурга привезут в Петербург из Хиттолово под Всеволожском этой ночью. «Фонтанка» в прямом эфире показывала, как именно готовят новогоднюю красавицу к транспортировке:
Живая ёлка впервые за несколько лет появится на Дворцовой — таков был выбор горожан по результатам голосования, прошедшего в октябре. Лучшую кандидатку нашли под Всеволожском, в Хиттолово: около 25 метров высотой, ровные ветви и вес порядка 6 тонн. Работы по подготовке ведут с самого утра, пилить планируют начать около 11.
Чтобы доставить ель на Дворцовую, задействуют кран и специальный трал. После того, как срубят, её упакуют, чтобы аккуратно довезти и не повредить ветки. Днем она будет находиться в отстойнике на Шафировском, после полуночи начнётся операция по установке на Дворцовой. Закончить планируют к 6 утра вторника. Полностью в новогоднем сиянии елку горожане увидят к 20 декабря.