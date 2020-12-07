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Под самый корешок: «Фонтанка» показывает, как готовили к доставке главную петербургскую ель

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Главную ёлку Петербурга привезут в Петербург из Хиттолово под Всеволожском этой ночью. «Фонтанка» в прямом эфире показывала, как именно готовят новогоднюю красавицу к транспортировке:

Живая ёлка впервые за несколько лет появится на Дворцовой — таков был выбор горожан по результатам голосования, прошедшего в октябре. Лучшую кандидатку нашли под Всеволожском, в Хиттолово: около 25 метров высотой, ровные ветви и вес порядка 6 тонн. Работы по подготовке ведут с самого утра, пилить планируют начать около 11.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Чтобы доставить ель на Дворцовую, задействуют кран и специальный трал. После того, как срубят, её упакуют, чтобы аккуратно довезти и не повредить ветки. Днем она будет находиться в отстойнике на Шафировском, после полуночи начнётся операция по установке на Дворцовой. Закончить планируют к 6 утра вторника. Полностью в новогоднем сиянии елку горожане увидят к 20 декабря.

Образцы игрушек, которые украсят главную ель Петербурга
Образцы игрушек, которые украсят главную ель ПетербургаФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Образцы игрушек, которые украсят главную ель Петербурга
Образцы игрушек, которые украсят главную ель ПетербургаФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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