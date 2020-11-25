В октябре городской комитет по печати подвел итоги голосования — горожанам предлагалось самим выбрать, какое именно дерево будет установлено — 52,2% тогда попросили городские власти о живей ёлке. После объявления итогов новогоднего волеизъявления Городской центр размещения рекламы, который отвечает за праздничное убранство, приступил к отбору кандидаток.

Как рассказали «Фонтанке» в ГЦРР, отбор был жёстким. Специалисты выбрали сразу несколько претенденток, однако у одной оказалось две верхушки, у другой — недостаточно симметричные ветки, третья была слишком высокой, а если её укоротить — было бы слишком массивное основание, которое не подошло бы для крепежной конструкции на Дворцовой.



Идеальную лесную красавицу в итоге нашли недалеко от Петербурга — в Хиттолово под Всеволожском. Около 25 метров, аккуратная крона, равномерно распределённые ветки. Еще важный пункт «кастинга» — удобство транспортировки. Специалисты не говорят «рубить», в ГЦРР оперируют термином «демонтировать». Чтобы демонтировать главную новогоднюю ель под самый корешок — к ней должно быть удобно подъехать крупногабаритной технике и не должны мешать провода.

«Фонтанка» отправилась в лес, чтобы первой почувствовать и передать новогоднее настроение:

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»