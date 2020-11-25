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Печать

Еловый кастинг: как выбирали главную ёлку Петербурга

«Фонтанка» узнала, как в ельнике разглядеть символ Нового года, и нашла будущую гостью Дворцовой площади.

В октябре городской комитет по печати подвел итоги голосования — горожанам предлагалось самим выбрать, какое именно дерево будет установлено — 52,2% тогда попросили городские власти о живей ёлке. После объявления итогов новогоднего волеизъявления Городской центр размещения рекламы, который отвечает за праздничное убранство, приступил к отбору кандидаток.

Как рассказали «Фонтанке» в ГЦРР, отбор был жёстким. Специалисты выбрали сразу несколько претенденток, однако у одной оказалось две верхушки, у другой — недостаточно симметричные ветки, третья была слишком высокой, а если её укоротить — было бы слишком массивное основание, которое не подошло бы для крепежной конструкции на Дворцовой.

Идеальную лесную красавицу в итоге нашли недалеко от Петербурга — в Хиттолово под Всеволожском. Около 25 метров, аккуратная крона, равномерно распределённые ветки. Еще важный пункт «кастинга» — удобство транспортировки. Специалисты не говорят «рубить», в ГЦРР оперируют термином «демонтировать». Чтобы демонтировать главную новогоднюю ель под самый корешок — к ней должно быть удобно подъехать крупногабаритной технике и не должны мешать провода.

«Фонтанка» отправилась в лес, чтобы первой почувствовать и передать новогоднее настроение:

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Установка ели запланирована на начало декабря. Как объяснил «Фонтанке» главный специалист технического отдела ГЦРР Дмитрий Садиков, на месте будет работать 25-метровый трал, на который при помощи крана будет уложена ель, после её обернут баннером для сохранности и до темноты оставят в отстойнике, чтобы по пустому городу доставить на Дворцовую и установить.

Планируется, что огни на главной ели зажгут 20 декабря. Впрочем, в этом году украшение Дворцовой будет необычным: вокруг главной ёлки расположится целый лес — у стен Эрмитажа расставят еще 62 искусственных дерева.

2021 год в Петербурге подсветят 4 тысячами элементов по 180 адресам. Новым будет, например, оформление Дворцового моста, а на площади Растрелли поставят композицию «Часы Ангела». На украшения город потратил 182 млн рублей. Это на 25% меньше, чем в 2019.

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