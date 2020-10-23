На Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Так решили петербуржцы
По итогам голосования горожан в Петербурге на главной площади города было решено установить живую, а не искусственную ель. Об этом в Twitter 23 октября сообщил комитет по печати.
Перевес в пользу живого дерева оказался совсем небольшим: за него высказались 52,2% участников, тогда как 47,8% — за искусственную конструкцию. Закончить установку и украшение ели планируется к 20 декабря.
Дворцовую площадь украсит живая ель 🎄— Комитет по печати (@kpvsmi) October 23, 2020
Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель. Украшенная новогодняя красавица появится на Дворцовой к 20 декабря.#ель #новыйгод #петербург #праздник #петербургскийдневник pic.twitter.com/YfgORAMD8D
Ранее «Фонтанка» показывала, как планируется украсить город к новогодним праздникам. Работы по оформлению стартуют уже с 9 ноября.