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23.10.2020 12:28
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Печать

На Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Так решили петербуржцы

По итогам голосования горожан в Петербурге на главной площади города было решено установить живую, а не искусственную ель. Об этом в Twitter 23 октября сообщил комитет по печати.

Перевес в пользу живого дерева оказался совсем небольшим: за него высказались 52,2% участников, тогда как 47,8% — за искусственную конструкцию. Закончить установку и украшение ели планируется к 20 декабря.

Ранее «Фонтанка» показывала, как планируется украсить город к новогодним праздникам. Работы по оформлению стартуют уже с 9 ноября.

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Комментарии (6)

Gregory Skidan
Я, видимо, не петербуржец, ибо меня никто не спрашивал.
Петербуржцы, вероятно - это только Смольный?
Skazochny
понятно всё, куда искусственную дели за полляма баксов купленную в 2013????
Алекс81
Живая Ель , конечно же, приятнее пластиковой. Но! Речь идёт не о доме, а об улице. Елового Аромата не будет. А стоит такое дерево много (Ель, транспортировка, установка, утилизация).
Пластик хранится и каши не просит.
Жаль, что опять пилево на пилеве устраивается.
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