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06.10.2020 18:49
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Печать

Дворцовый мост как «вишенка» на торте. «Фонтанка» показывает, как украсят Петербург к Новому году

Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»

С 9 ноября улицы и мосты Петербурга начнут украшать к Новому году и Рождеству. В адресную программу включили более 170 адресов во всех районах города. Новое оформление к празднику ждет Дворцовый мост, сообщили 6 октября в комитете по печати.

К 1 декабря планируется завершить украшение Невского, Московского проспектов и Пулковского шоссе. К 10 декабря зажжется все новогоднее оборудование, за исключением елей. Огни на последних вспыхнут 20 декабря. В этот же день украшения зажгут на Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади. Площадь Растрелли украсят композицией «Часы ангела».

Планируется установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи элементов праздничного оформления. На централизованное оформление из городского бюджета выделено 182 млн рублей.

Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»
Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»

Украшения появятся в отдаленных от центра районах: на Гражданском и Приморском проспектах, набережной Черной речки. Также две объемные декоративные композиции «Ротонда» установят в Южно-Приморском парке.

При оформлении города используют конкурсные работы детских художественных школ, в частности на новогодних плакатах, которыми город украсят в начале декабря.

Председатель комитета Владимир Рябовол отметил, что вишенкой на «рождественском торте» станет «новый объёмный, современный и динамичный проект оформления Дворцового моста к Новому 2021 году».

Фото: СПб ГКУ «ГЦРПО»

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