Дворцовый мост как «вишенка» на торте. «Фонтанка» показывает, как украсят Петербург к Новому году
С 9 ноября улицы и мосты Петербурга начнут украшать к Новому году и Рождеству. В адресную программу включили более 170 адресов во всех районах города. Новое оформление к празднику ждет Дворцовый мост, сообщили 6 октября в комитете по печати.
К 1 декабря планируется завершить украшение Невского, Московского проспектов и Пулковского шоссе. К 10 декабря зажжется все новогоднее оборудование, за исключением елей. Огни на последних вспыхнут 20 декабря. В этот же день украшения зажгут на Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади. Площадь Растрелли украсят композицией «Часы ангела».
Планируется установить 61 искусственную ель и более 3,4 тысячи элементов праздничного оформления. На централизованное оформление из городского бюджета выделено 182 млн рублей.
Украшения появятся в отдаленных от центра районах: на Гражданском и Приморском проспектах, набережной Черной речки. Также две объемные декоративные композиции «Ротонда» установят в Южно-Приморском парке.
При оформлении города используют конкурсные работы детских художественных школ, в частности на новогодних плакатах, которыми город украсят в начале декабря.
Председатель комитета Владимир Рябовол отметил, что вишенкой на «рождественском торте» станет «новый объёмный, современный и динамичный проект оформления Дворцового моста к Новому 2021 году».