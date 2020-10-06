С 9 ноября улицы и мосты Петербурга начнут украшать к Новому году и Рождеству. В адресную программу включили более 170 адресов во всех районах города. Новое оформление к празднику ждет Дворцовый мост, сообщили 6 октября в комитете по печати.



К 1 декабря планируется завершить украшение Невского, Московского проспектов и Пулковского шоссе. К 10 декабря зажжется все новогоднее оборудование, за исключением елей. Огни на последних вспыхнут 20 декабря. В этот же день украшения зажгут на Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади. Площадь Растрелли украсят композицией «Часы ангела».